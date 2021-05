Kate, 30 ans, ministre des Finances et chrétienne affichée

La nouvelle ministre des Finances du gouvernement SNP d'Edimbourg, Kate Forbes [à gauche sur la photo avec Nicola Sturgeon], est une protestante fondamentaliste dans le style le plus écossais. Le ministre de la Justice étant quant à lui LGBTQI, on voit que le SNP pratique une version plus ouverte du "en même temps" :

Ministre des Finances du gouvernement indépendantiste écossais, Kate Forbes a 30 ans. Cette militante du Scottish national party déclare le 24 avril à la BBC : "Pour être franche, je crois en la personne de Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi, qu'il m'a sauvée et que mon appel est de le servir, de l'aimer et de servir et d'aimer mon prochain de tout mon cœur, toute mon âme, toute ma force. C'est essentiel à mon être. La politique passera, je suis une personne avant d'être une femme politique, et cette personne continuera à croire que je suis faite à l'image de Dieu." Cette profession de foi – inhabituelle de la part d’un ministre dans l’Europe de 2021 – semble prouver que le gouvernement SNP n’est pas woke, même si son ministre de la Justice sacrifie, lui, aux dogmes LGBTQI... Voilà une version du “en-même-temps” plus ouverte que celle de M. Macron.

Kate Forbes est une quintessence d’identité écossaise. Protestante membre de la Free Church of Scotland (scission évangélique de la Church of Scotland dans les années 1840), fille de missionnaires élevée en Inde, puis dans une école gaélique d’Ecosse avant le lycée et les universités, engagée très tôt au SNP, députée des Highlands (Skye-Lochaber-Badenoch), elle anime l’intergroupe parlementaire pour le gaélique et prononce des discours dans cette langue…

Chrétienne convaincue, elle saisit le gouvernement en mai 2018 pour que les enfants puissent pratiquer leur religion à l’école sans être l’objet de moqueries. Un mois plus tard, la Première ministre d’Ecosse, Nicola Sturgeon, lui confie pour la première fois le portefeuille des Finances : aucune femme n’avait détenu ce poste auparavant. Le 6 mai 2021, elle est réélue députée avec une majorité en forte progression.

Notons que la Free Church of Scotland, à laquelle appartient Kate Forbes, est d’un strict fondamentalisme biblique, interdit toute activité dominicale autre que d’aller au temple chanter des hymnes, refuse le mariage gay et prône une limitation drastique des avortements. Mais la ministre souligne que sa foi personnelle ne l’empêche pas de veiller à représenter tous ses électeurs quelles que soient leurs croyances.

Kate Forbes est pressentie comme successeure éventuelle de Nicola Sturgeon. Chrétienne affichée, sera-t-elle la première cheffe du gouvernement d’une Ecosse indépendante ? Elle peut alors s’attendre aux mépris de la classe politique continentale, lorsqu’elle viendra à Bruxelles sceller le retour d’Edimbourg dans l’Union européenne…