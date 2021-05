Comment la presse viennoise peut-elle imaginer Macron en écolo d'avant-garde ?

Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne : l'étrange mirage d'un journal autrichien, alors que personne en France n'a d'illusions sur la rhétorique de l'Elysée :

<< Il y a des semaines bien contradictoires.

► Hier un journal autrichien met à la une un titre étonnant : Emmanuel Macron serait le champion du vert. Avec lui, dit le journal, l’écologie « klopft an die Tür » : elle « frappe à la porte » ! Selon le quotidien viennois, la loi climat de Macron et ses directives pour l’environnement sont des pas de géant sur le chemin de la révolution écolo.

► Mais le même jour, en France, la Confédération paysanne, la Fédération de l’agriculture biologique et France Nature Environnement, après avoir rencontré le ministre de l’Agriculture, font savoir leur désaccord avec la future politique agricole franco-européenne (la PAC) : selon eux, elle oublie le changement climatique et la chute de la biodiversité, elle n’aide pas les agriculteurs à évoluer vers de meilleures pratiques, et elle laisse tomber financièrement la filière bio… Et ça contredit la nouvelle loi climat, qui introduit dans l’article 1er de la Constitution le principe selon lequel la France “garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique”. Ce qui veut dire qu'elle s’astreint à une obligation de résultat ! Avec la future PAC on n’en prend pas le chemin. Car « garantir » la diversité biologique signifierait prendre, dans le domaine agrochimique notamment, des mesures radicales auxquelles notre gouvernement et ses prédécesseurs se sont dérobés jusqu’à présent – sous l’influence de cette industrie, à Paris et à Bruxelles. Et rien ne dit que la situation soit en train de changer. Alors pourquoi prendre un engagement constitutionnel qui ne pourra pas être tenu ?

► Autre exemple : la frustration des membres de la Convention citoyenne pour le climat, créée naguère par Macron avec promesse de respecter « sans filtre » ses futures propositions… alors qu’en fin de compte les principales de ces propositions allaient être ignorées par la nouvelle loi.

On se perd donc en hypothèses : comment nos amis autrichiens peuvent-ils trouver hardiment écologique le président français dénoncé comme un champion de l’esquive par les paysans bio et les défenseurs de l’environnement ? Vous me direz : la transition écologique c’est très compliqué, on ne peut pas prendre le virage d’un seul coup, il faut ménager les agriculteurs qui ont tant de mal à boucler les fins de lois... D’accord. Mais dans ce cas l’Elysée ne devrait pas multiplier les effets d’annonce audacieux et radicaux, dont le seul résultat est de décevoir ceux qui les ont crus.

On peut dire aussi que les Autrichiens ne semblent pas très informés de la politique française. Ni les Français de la politique autrichienne… C’est surprenant au bout de 26 ans de cohabitation dans l’Union européenne : souhaitons que combler ce retard ne prenne pas autant de temps que la transition écologique… >>