Incompétente arrogance de l'ultradroite en religion

À France Culture ce matin pour présenter son nouveau livre, Patrick Buisson aurait mieux fait de se taire sur le catholicisme (qu'il réduit à une question d'emprise sociétale), sur le deuxième concile du Vatican (qu'il vitupère sans l'avoir lu), et sur le kérygme de la foi (qu'il prend pour du "catharisme") :

Patrick Buisson publie un nouveau livre et l’intitule La fin d’un monde : provocation pour faire parler, car c’était le titre d’un brûlot antisémite d’Edouard Drumont (1889) alors qu’il n’y a rien de tel dans le livre de M. Buisson. Que contient-il ? L’habituelle déploration du tout-fout-le-camp sans analyser les causes de ce que l’on croit devoir déplorer, ou plutôt en attaquant des moulins à vent au lieu de discerner le véritable moteur, économique, des processus à l’œuvre depuis cinquante ans.

Le moulin à vent de M. Buisson, c’est d’attaquer l’Eglise catholique en la rendant responsable de tout : perspective fausse, et doublement fausse car, selon lui, le deuxième concile du Vatican (1962-1965) a “renoncé à tous les dogmes que l’Eglise avait enseignés”. Il l’a redit ce matin à France Culture où il était l’invité de Guillaume Erner : “La volonté des pères conciliaires était de rendre l’Eglise intelligible à ses contemporains, dans un mouvement qui se rapproche du protestantisme, en renonçant à tous les dogmes…” Affirmer ça, c’est montrer : 1. qu’on n’a pas lu Vatican II ; 2. qu’on ne sait pas ce qu’est un dogme ! Ce serait une double raison de se taire : “ce dont on ne peut parler, il faut le passer sous silence” (Wittgenstein).

Mais M. Buisson parle. Il parle comme ceux que Mgr Daucourt appelait “les athées pieux” : chantres d’une Eglise-fantasme qui serait le moins possible chrétienne. On comprend en l’écoutant qu’il ne sait pas ce qu’est la foi au Christ : il préfère dire “le sacré”, comme les théosophes de droite ; et il place le sens d’une religion non dans sa vérité transcendante mais dans son autorité sociale : “Quand l’Église était en position dominante, elle profitait de ce quasi-monopole…” Reprochant au concile de tout recentrer sur la foi, il déclare : “le kérygme c’est cathare car ça ne tient pas compte de l’incarnation”. Il ne sait donc pas non plus ce qu’est le kérygme. Ni l’incarnation, qu’il confond avec la “fixité” de “rites” qui devraient tous être au XXIe siècle ce qu’ils étaient au XIe, M. Buisson substituant l’accessoire à l’essentiel.

Maintenir une “ritualité” dans la société ultralibérale qui détruit tous les rites hérités, c’est vouloir faire de l’architecture sous un bombardement.

Oui, l’Eglise catholique occidentale a subi une érosion massive. Mais M. Buisson et son milieu ne veulent pas voir que cette Eglise depuis la fin du siècle dernier est dans le même engrenage que toutes les organisations de la société et tous les anciens systèmes de sens : le lent processus de désaffiliation et de repli solipsiste par lequel les individus ont cru se libérer et se mettre à l’abri… alors que l’engrenage était actionné par le nouvel esprit du capitalisme*, qui voulait les individus nomades et sans attaches. M. Buisson dit écrire “en sociologue”. Qu’est-ce qu’un sociologue s’il ne voit pas les causes socio-économiques des phénomènes ?

__________

* Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard 1999.