Ubu-Darmanin manifestera demain contre lui-même

Sommet de l’absurde : le ministre de l’Intérieur s’invite (“je vais leur dire mon soutien”) à la manifestation de protestation des policiers, demain mercredi devant l’Assemblée nationale :

Plusieurs policiers ont été tués ces derniers temps : leurs collègues vont protester contre le manque de fermeté face aux agresseurs. Ils vont donc protester contre le gouvernement… Or un membre de ce gouvernement veut prendre part à la manifestation : c’est-à-dire protester contre lui-même ! Comment peut-on aboutir à un tel non-sens ? Naguère l’Etat se voulait régalien, outil du bien commun. Aujourd’hui il se veut agence de communication pour plaire à tous les segments de marché en même temps – d’où ces postures incompatibles entre elles jusqu’à la bouffonnerie : incohérence négligeable aux yeux de “gouvernants” pour qui la finance est la seule chose à prendre au sérieux, le reste n’étant que comédie.

C’est le résultat de trente-cinq ans de décomposition de l’Etat. L’évolution vers le gouvernement-verbiage cheminait sourdement depuis Giscard (relire le Précis de Foutriquet * de Pierre Boutang) ; il a fait éclosion en 1986 avec les jeunes charlatans ultralibéraux de l’équipe Chirac (ainsi François Léotard : “Gouverner c’est com-mu-ni-quer !”). En 1989, le gouvernement Rocard croit décisif d’opposer Bernard Tapie à Jean-Marie Le Pen lors d’un débat télévisé : pourquoi Tapie ? parce que c’est une grande gueule comme Le Pen et que l’électorat n’en demande pas plus – croit-on dans la classe politique... Le duel Tapie-Le Pen n’a freiné en rien le lepénisme, mais la leçon n’a pas été retenue ; les communicants 2021 recommenceront la même erreur en parachutant Dupond-Moretti dans les Hauts-de-France : puisque Dupond-Moretti est une grande gueule ça suffira forcément à détrôner Marine Le Pen chez les ch’ti, etc. Ce raisonnement transpire le mépris envers les citoyens, mais surtout l’incompétence politique. Il refuse de voir que les courants d’opinion reposent sur des problèmes sociologiques, économiques, démographiques, auxquels l’Etat devrait répondre par des actes – non par le verbiage et les postures : Ubu Darmanin allant manifester contre lui-même.

__________



* Albin Michel 1981. Extrait de l’article du Monde : “Là où Pierre Boutang excelle, c'est sans doute dans l'art de ridiculiser sa victime par le seul recours à l'explication de texte….. Par exemple, VGE écrit dans ‘Démocratie française’ : "Au moment où le monde va basculer dans le troisième millénaire..." Or qu'est-ce que basculer ? "Proprement heurter du cul", dit le Bloch et Wartburg. Commentaire de Pierre Boutang : "Tel est le contact avec l'avenir que le décrispateur imagine spontanément pour le monde et l'histoire. La tête n'y a que faire, et l'entrée sur ses deux pieds n'est pas ce qui l'intéresse."