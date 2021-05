Justice: l'incroyable affaire de Perpignan

Un trafiquant de drogue néerlandais, arrivant d'Espagne, arrêté en flagrant délit mais relâché par le juge pour "absence d'interprète" ! Mon éditorial à RCF :

<< Une petite histoire vient d’arriver. Il y a quelques jours, le tribunal de Perpignan devait juger en comparution immédiate un trafiquant arrêté avec 14 kilos de drogue cachés dans sa Mercedes. L’homme était Néerlandais. Il revenait d’Espagne. Il avait tenté de persuader les douaniers français qu’il avait acheté la voiture d’occasion et que la drogue avait dû être oubliée dedans par le vendeur. Les douaniers avaient souri et l’avaient déféré aux juges... Alors il s’est passé ceci : l’avocat du Néerlandais, constatant l’absence d’interprète à l’audience, a proclamé que dans ces conditions le procès ne pouvait être équitable. Il a donc exigé la remise en liberté de son client. Et le juge a obtempéré – au lieu de trouver un interprète auprès du consulat néerlandais de Perpignan, dont c’est le métier ; pourtant le consulat est ouvert de 8 h à midi et de 14 h à 18 h, et son téléphone se trouve en trois clics sur internet.

Voilà donc notre trafiquant remis en liberté. On imagine qu’il a regagné vite fait Rotterdam où il a dû expliquer qu’il revenait sans la marchandise : ce qui n’a pas dû être apprécié, mais c’est une autre histoire. Et la libération imméritée du trafiquant de drogue n’a pas dû soulever d’émotion aux Pays-Bas, où le droit pénal s’honore du concept intraduisible de “gedoogbeleid” : ce qui veut dire, en gros, qu’une chose peut être à la fois interdite et tolérée.

Rien à voir donc avec la loi française, qui ne tolère pas l’intolérable, mais qui se heurte parfois à d’étranges obstacles. D'où la question que tout le monde se pose : comment et pourquoi le tribunal de Perpignan est-il hors d’état de trouver un interprète quand le besoin urgent s’en fait sentir ? Si c’est par incapacité de le rémunérer, on touche là aux inconvénients de l’austérité budgétaire, et il en sera sans doute question lors des élections.

Mais que les problèmes soient budgétaires à la française, ou philosophiques à la hollandaise, le résultat dans les deux cas profite au trafiquant. Ce rapprochement judiciaire franco-néerlandais contribuera sans doute à la construction européenne... >>

https://rcf.fr/la-matinale/le-convoyeur-de-drogue-relache-perpignan