Pro-UE par nationalisme : le paradoxe écossais

En Ecosse, la victoire des indépendantistes aux élections du Parlement régional d'Edimbourg souligne la singularité "scot-nat" : être pro-UE par... nationalisme ! Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< En France, ceux qui s’opposent à l’Union européenne le font au nom d’un nationalisme français baptisé souverainisme. Ils affirment que la Commission de Bruxelles et les cours de justice européennes suivent une logique étrangère aux intérêts nationaux, et que les nations devraient quitter les traités européens pour pouvoir faire face aux défis d’aujourd’hui. Le cri de guerre des souverainistes est celui des partisans du Brexit en 2016 : “Reprenons le contrôle !”

Nos souverainistes disent que d’autres peuples que l’anglais veulent “reprendre le contrôle”, et qu’on va voir ce qu’on va voir. Et en effet il y a un peuple qui marche dans la direction de l’indépendance : c’est le peuple écossais. Il vient de revoter en masse pour ceux qui veulent lui rendre cette indépendance perdue depuis longtemps, les militants du Scottish National Party, dont l’hymne et le drapeau datent du treizième siècle (rappelez-vous le film de Mel Gibson Brave Heart). On ne peut pas faire plus enraciné.

Mais voilà le paradoxe : ce dont ces indépendantistes nationalistes veulent se séparer, c’est de l’Angleterre et non de l’Union européenne. Mieux : s’ils veulent se séparer de l’Angleterre, c’est notamment pour pouvoir redevenir membres de l’Union européenne ! A leurs yeux, l’Union européenne et l’indépendantisme national écossais sont complémentaires.

C’est incompréhensible pour des souverainistes français : depuis trente ans ils s’évertuent à démontrer par A+B que la construction européenne est un engrenage visant à diminuer toujours plus la liberté de mouvement des Etats membres. Or on n’est pas de cet avis à Edimbourg, à Prestonpans ou à Kilmarnock : poussant l’identité nationale jusqu’à vouloir défaire le Royaume-Uni pour renouer avec une très ancienne indépendance, les Ecossais sont en même temps de chauds partisans de la communauté européenne ! Ce n’est pas un paradoxe à leurs yeux. Ils veulent y voir l'écho de leur propre tradition. Cela dit, autrefois les liens de l’Ecosse avec le continent étaient surtout des relations avec la France : de 1295 à 1560, le royaume d’Ecosse fut lié au royaume de France par un traité militaire et diplomatique nommé plus tard “la vieille alliance”, Auld Alliance. Les deux pays étaient alliés contre l’Angleterre. Les sujets français résidant en Ecosse avaient alors la nationalité écossaise, et vice-versa… Ce n’est pas tout à fait oublié : en 2019, Ecosse et France ont institué un Auld Alliance Day, journée annuelle fixée au 23 février. Et cette amitié continentale, ancienne et romantique, fait partie de l’identité nationale écossaise. C’est sans doute un peu ce qui explique cette bizarrerie : un nationalisme qui s’exprime aujourd’hui par le désir de rejoindre une Europe critiquée par… tous les autres nationalismes. >>

__________

* Le Scots wha hae est médiéval par la mélodie. (Les paroles sont du poète national Robert Burns : fin du XVIIIe siècle).