"Devenir chrétien ne dépend d'aucune tradition terrestre”

Souvent oublié au cours des siècles, cet enseignement des Actes des apôtres (première lecture de ce 6e dimanche de Pâques) commenté par Hans Urs von Balthasar :

Actes 10 : les païens reçoivent l’Esprit

<< La grâce de devenir et d’être chrétien ne dépend d’aucune tradition purement terrestre ou ecclésiale : c’est toujours un don de Dieu qui est impartial (Actes 10,34) et à qui est agréable, “en toute nation, celui qui Le craint et pratique la justice”. C’est ce que montre la première lecture, dans laquelle l’Esprit Saint est conféré au centurion païen et à sa maison avant même qu’il soit baptisé. L’Eglise, ici représentée par Pierre, obéit à Dieu lorsqu’elle reconnaît ce choix divin et qu’elle reçoit sacramentellement ces élus. La liberté de Dieu, même vis-à-vis de toute institution expressément fondée par le Christ, est inculquée à Pierre à la fin de l’évangile de Jean (21,22) : “Si je veux que… (…), que t’importe ? Toi, suis-moi.” L’Eglise ne peut pas s’attribuer les dimensions du Royaume de Dieu, même si, essentiellement missionnaire, elle doit s’efforcer de gagner tous les hommes, pour lesquels le Christ est mort et ressuscité. L’amour surnaturel peut être parfaitement présent hors de l’Eglise ; mais c’est certainement aussi cet amour qui pousse le centurion Corneille à entrer dans l’Eglise, où – comme le montre la deuxième lecture, l’amour de Dieu trinitaire se trouve au centre. >>