Jeanne d'Arc, rebelle à toutes les récupérations

Mon éditorial du lundi matin à RCF – Non, Jeanne n'a rien à voir avec le 1er mai ! Ni avec les élections régionales de juin... Le RN et FR 3 devraient étudier un peu l'histoire :

<< Avant-hier 1er mai à Paris, Marine Le Pen dépose une gerbe devant la statue de Jeanne d’Arc. C’est « pour célébrer la fête du travail », nous disent les agences... Etrange ! J’aimerais qu’on m’explique le lien entre la fête du travail et l’héroïne de la guerre de Cent Ans.

Et aujourd’hui à Orléans, autre embrouille – toujours à propos de Jeanne d’Arc… Le Covid empêchant les fêtes johanniques annuelles du 8 mai, la ville avait conclu un accord avec France 3 pour la diffusion, ce jour-là, d’un documentaire de 52 minutes évoquant cette fête. Mais finalement, France 3 fait savoir qu’elle ne diffusera pas ce film. Pourquoi ? Parce que l’une des voix du commentaire est celle d’une journaliste, née à Orléans et ayant tenu naguère le rôle de Jeanne d’Arc dans ces fêtes, mais travaillant actuellement dans un journal politique… Et FR 3 en conclut que l’émission sur Jeanne d’Arc serait incompatible avec les élections régionales !

Donc voilà deux rôles bizarres pour une femme brûlée en 1431 : 590 ans plus tard, les uns disent qu’elle symbolise la fête du travail ; et les autres imaginent qu’elle peut perturber les élections.

Bon. D’accord, Jeanne d’Arc est une énigme historique sous beaucoup d’aspects : ce qui a permis à son sujet des interprétations contradictoires depuis la fin du XIXe siècle… Mais de là à enrôler la Pucelle d’Orléans dans nos problèmes d’aujourd’hui, il y a une distance infranchissable. D’autant que Jeanne, durant sa courte vie publique, a souvent dit que l’unité serait le salut des pauvres gens : cette idée est bien loin du climat qui règne en ce moment dans la société française, à l’heure des divisions et du morcellement ; de toute façon, la France du XVe siècle n’avait strictement rien à voir avec celle de 2021 – ce à quoi feraient bien de réfléchir ceux qui aujourd’hui, ignorant tout de la vraie Jeanne d’Arc et de son esprit très éloigné du nôtre, l’enrôlent absurdement dans nos affaires socio-électorales. Et laissons Jeanne à la ville d’Orléans, qui, elle, a une vraie raison de la commémorer ! >>



► https://rcf.fr/la-matinale/jeanne-d-arc-figure-enigmatiqu...