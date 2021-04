Napoléon : vraies et fausses raisons de le critiquer

Pour s'en prendre au passé, au moins faudrait-il le connaître un peu ! Ma chronique de ce matin à Radio Présence et Radio Fidélité Mayenne :

<< Napoléon Bonaparte, vous voyez qui c’est ? Il est mal vu aujourd’hui : un courant d’opinion veut qu’on fasse silence sur le bicentenaire de sa mort, qui tombe le 5 mai. Pourquoi ? Parce que Bonaparte contrevient à nos valeurs : il a rétabli l’esclavage en 1802, et en 1804 il a publié le Code civil qui ne voyait pas la femme comme on la voit en 2021. C’est vrai : l’esclavage était inhumain, et le Code civil traitait la femme comme une mineure.

Mais regardons ça de plus près. Bonaparte a rétabli l’esclavage parce que les financiers français l’exigeaient, au nom de la reprise économique après les péripéties de la Révolution : et la reprise économique, en ce temps-là, incluait les ressources des îles ; et là-bas les colons – important lobby – prétendaient que sans esclaves les plantations n’avaient plus qu’à fermer. Cette revendication économique aurait posé un cas de conscience à d’autres que le Premier Consul, mais sa conscience le troublait peu et c’était déjà la philosophie du « en même temps » : Bonaparte voulait à la fois faire la guerre et faire de l’argent, le reste étant très secondaire à ses yeux. Il a donc cédé à un lobby comme le font nos dirigeants actuels.



Quant au Code civil, il n’est pas « de Napoléon » : il est de son époque. Il vient des conceptions philosophiques de la bourgeoisie libérale qui s’était imposée à travers la Révolution française. Comme disait un juriste au Conseil d’Etat, le 23 décembre1801 : « La parenté est un droit de propriété ». Quand on envisage la société sous le seul angle de l’argent, des biens et des héritages, ça donne le Code civil.

Remarquez une chose : ce que les opposants au bicentenaire reprochent au Code civil n'est pas d'avoir imposé le libéralisme bourgeois : ils préfèrent croire que le Code infériorisait la femme parce qu’il aurait été l’œuvre d’un tyran militaire macho misogyne, continuateur (paraît-il) du fameux « patriarcat » qui serait la cause de tous les malheurs depuis l’aube des temps... Mais accuser Napoléon Bonaparte d’avoir été l’instrument du passéisme, c’est se tromper sur le sens du Premier Empire, qui ne fut pas la prolongation d’un passé mais au contraire l’installation d’une grande rupture : une « disruption » comme dirait Emmanuel Macron. Un matérialisme autoritaire, qui fit du passé table rase et acheva ainsi d'ouvrir la voie aux régimes bourgeois du XIXe siècle.

Vous me direz : voilà des considérations trop éloignées des catégories mentales d’aujourd’hui. C’est exact. Napoléon Bonaparte comparaîtra donc (à titre posthume) devant le tribunal des anachronismes, qui le condamnera à l’oubli en tant que mâle blanc mort comme on dit dans les universités californiennes – et françaises, puisque nous nous prenons pour des Américains. >>