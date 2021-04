À l'américaine : les Verts prêchent la lutte des âges

Toute une classe d'âge est confondue par EE-LV avec ceux que ce parti désigne comme ennemis idéologiques. Par exemple l'intellectuel tête de Turc de notre"gauche américaine" : Nouveau symptôme de notre contamination par le cancer communautariste made in USA, l'affiche d'Europe-Ecologie-Les-Verts contre "les boomers" exprime la dégénérescence des attitudes politiques. Mon éditorial du lundi 7 h 55 à RCF :

<< Michel Onfray a souvent des opinions hasardeuses, mais son nouveau livre a un bon titre : La Nef des fous. L’auteur explique que c’est un recueil sur « chaque délire dont notre temps est capable »... En tout cas voici un délire de plus : la récente campagne d’affiches du parti Europe-Ecologie-Les-Verts. Elles appellent les électeurs à ne pas s’abstenir lors des régionales. Mais cet appel est fait de façon inquiétante : les affiches montrent, grand format, des photos de groupes ou de personnages présentés comme nuisibles – et qui « ont prévu, eux, d’aller voter », disent ces affiches…

Déjà ce procédé est discutable : il rappelle la « minute de la haine » dans le roman de Georges Orwell 1984. Mais la pire de ces affiches est la dernière. Parmi les gens à détester, elle désigne « les boomers » (les plus de 60 ans, 18 millions de Français) en les présentant comme un danger public : des gens qui votent forcément mal en raison de leur âge. Autant dire : des nuisibles, eux aussi…

Prendre ainsi pour cible un Français sur cinq, considérer les seniors comme des salauds parce qu’ils sont seniors, c’est le degré zéro de la pensée politique. Et de la pensée tout court. On se demande ce que les auteurs de cette affiche ont dans la tête.

Je dois dire que l’affiche fait scandale : elle soulève une telle indignation que le parti l’a retirée. Mais il l’avait réalisée ! Nouvel exemple de la dégradation de la scène publique, qui devient – par contagion des campus américains – le champ de bataille de minorités appelant à supprimer d’autres minorités. On ne discute plus les idées : on attaque des groupes humains entiers, et on les attaque non pour ce qu’ils FONT, mais pour ce qu’ils SONT. Ou ce qu’on IMAGINE qu’ils sont… C’est de la discrimination de masse, et c’est grave.

Sans compter que ça n’a rien à voir avec de l’écologie ! Et parmi les plus-de-60 ans, beaucoup (le pape, par exemple) sont engagés dans le combat pour sauver la planète et changer le système économique… Si les Verts n’en savent rien, c’est dommage pour eux. >>