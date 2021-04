Les funérailles de Windsor et les médias français

La Couronne d'Angleterre vit dans les règles de la longue durée, mais les médias sont dans la cage du people instantané :

<< Un mot sur les funérailles du duc d’Edimbourg, samedi dernier : ce fut un événement médiatique paradoxal.

Premier paradoxe, les téléspectateurs du monde entier ont vu cette cérémonie dans la chapelle royale de Windsor alors que seules trente personnes y participaient – à cause des consignes sanitaires.

Deuxième paradoxe : les commentaires des télévisions françaises ne correspondaient pas à ceux des Britanniques interviewés dans la rue. Les Britanniques rendaient hommage à un homme qui avait servi le pays et l’institution royale. Mais les commentaires français s’intéressaient surtout à la discorde entre le prince Harry et sa famille : Harry allait-il ou non parler avec son frère William ? Et les commentateurs n’en finissaient pas de gloser sur le cortège funéraire : au début, pourquoi Harry n’était-ils pas à côté de William ? et pour l’entrée dans la chapelle, William marchait au troisième rang et Harry au quatrième, est-ce que ça voulait dire que la discorde continuait ? Etc. Or non : rien à voir avec des sentiments ou des émotions. Juste une question de protocole. William est né en 1982 et Harry en 1984, donc ils ne sont pas au même rang dans une cérémonie... En des occasions aussi dynastiques que celle-là, une famille royale est régie par ce protocole qui ignore les discordes et même les émotions.

Ainsi voilà le troisième paradoxe : notre époque idolâtre les émotions, amours, haines etc. Elle adore aussi parler des people, dont font partie les familles royales... Donc elle ne peut parler des familles royales que sous l’angle – très people – des amours et des haines au jour le jour ; jamais sous l’angle de la royauté elle-même, trop loin de l’esprit de l’époque. Or la raison d’être des royautés est de symboliser la longue durée, ce que manifeste le protocole ; alors que notre époque préfère le sans-façons et l’instant présent. D’où la difficulté qu’éprouvent les dernières royautés à se faire comprendre des médias dans certains cas. A moins qu’elles ne cèdent à la tentation de se banaliser : mais si elles ne symbolisent plus rien, à quoi servent-elles encore ? >>