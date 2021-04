L'UE, le Conseil d'Etat, Lactalis et les briques de lait

L'aberration des briques de lait du groupe Lactalis (encore lui) montre, une fois de plus, comment les institutions politico-juridiques européennes et nationales sont vassalisées par les multinationales à l'ère de l'ultralibéralisme... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :



<< L’Union européenne répondra-t-elle au vœu de ses habitants (être maîtresse de ses ressources), ou persistera-t-elle à se vouloir simple carrefour du libre-échange mondial, seule région du monde encore régie par cette utopie de la fin du siècle dernier ? Certaines institutions françaises ne semblent pas se rendre compte de l’anachronisme de cette utopie du XXe siècle, qui néglige les réalités du XXIe.

Exemple : la décision du Conseil d’Etat dans l’affaire Lactalis. Un décret du gouvernement, répondant au voeu des consommateurs, rendait obligatoire, sur les étiquettes du lait, l’indication de l’origine géographique : "ORIGINE UE" ou "ORIGINE NON-UE". La multinationale Lactalis a demandé à la Cour de justice européenne de condamner ce décret. La Cour de justice européenne a donc déclaré que la propriété commerciale du lait n’a rien à voir avec son origine géographique, et n’a de comptes à rendre à personne sur ce point. Et le Conseil d’Etat français a obéi à la Cour de justice européenne en donnant satisfaction à Lactalis !

Mais tout ça au nom d’un principe faux… C’est l’idéologie libérale qui érige la propriété commerciale en valeur suprême et supérieure aux Etats, depuis l’arrivée, à la fin du XXe siècle, de l’idéologie ultralibérale de Milton Friedmann. On sait quels dégâts cette idéologie a commis depuis.

On sait aussi que depuis la crise de 2008 et la crise sanitaire, les Etats commencent à se réveiller. D’où la colère de notre ministre de l’Agriculture le 12 avril, je le cite : "Qu’une entreprise française, un fleuron industriel, puisse aller devant la Cour de justice de l’Union européenne demander que l’origine des produits ne soit plus indiquée sur les briques de lait, les bras m’en tombent ! C’est scandaleux, absolument aberrant." C’est peut-être aberrant, mais c’est la norme bruxelloise, et au lieu de se remettre en question au fil du temps, elle se durcit. Hier elle interdisait que les packs de lait aient la mention "origine France". Maintenant elle interdit la mention "origine UE". Cela dans l’intérêt économique des seuls groupes laitiers, alors que les consommateurs souhaitent de plus en plus de précisions sur l’origine de ce qu’ils achètent.

Ce petit exemple aurait de quoi faire réfléchir ceux de nos dirigeants qui, ne pouvant plus parler de "souveraineté française", parlent de "souveraineté européenne" : si l’exécutif et les juges de l’Union européenne eux-mêmes estiment que cette souveraineté est inférieure aux intérêts d’une multinationale, il y a un problème. C’est le problème des idéologies qui ne veulent pas admettre les réalités. On en connaît d’autres exemples que celui des packs de lait… >>

