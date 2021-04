Séparatisme islamiste : à Albertville, le juge administratif s'oppose au maire et au préfet

...à propos du méga-projet d'école d'une association turque (dépendant d'Erdogan) qui rejette la "charte républicaine des imams de France" ! Mon éditorial de ce lundi matin à RCF :

<< Le problème avec les pouvoirs publics, c’est qu’ils se contredisent. A propos des séparatismes, par exemple : le projet de loi demande à tous de respecter les principes de la République. Dans cet esprit, le Conseil français du culte musulman édicte une charte pour les imams. Tous l’acceptent… sauf trois associations. Sur ces trois, deux sont turques et dépendent directement de M. Erdogan. Elles militent contre la francisation de la génération turque née en France. Elles sont donc séparatistes. L’une des deux associations construit à Strasbourg la plus grande mosquée d’Europe, en vertu d’une décision municipale prise il y a longtemps. Mais à Albertville, en Savoie, elle veut maintenant construire une école de 400 élèves en rupture avec la société française… Et là, ça coince : le maire d’Albertville refuse le permis de construire et rejette ce projet. Evidemment, l’association turque porte plainte.

Et que se passe-t-il ? Le tribunal administratif lui donne raison à elle, contre le maire. Mais le préfet prend position (chose rarissime) contre la juridiction administrative ! Il déclare que le projet d’école est “démesuré” par rapport à la taille de la ville. Et il juge que ce projet est séparatiste. Je cite le préfet : "On ne peut pas, en France, tolérer des établissements qui tiennent école de contre-République. C'est le devoir du maire et de l'État de ne pas accepter ce type d'initiative qui participe à un processus d'archipélisation de la société française."

Voilà donc une de ces histoires qui déboussolent le citoyen. En principe, les tribunaux administratifs et la préfectorale sont du même côté : celui de la puissance publique. Sans même attendre le vote définitif de la loi séparatisme d’ici à quelques semaines, il y a déjà dans les codes de quoi empêcher la création d’îlots de propagande contre la société française. D’autant, rappelons-le, que l’association turque est en rupture avec le conseil national des imams de France ! Alors pourquoi ce conflit entre le juge administratif et le préfet ? La situation est étrange, et Paris va devoir la clarifier. >>

