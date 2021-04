Jeudi Saint : le grand renversement

« Pierre lui dit : "Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais !" Jésus lui répondit : "Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi". » Évangile selon saint Jean 13,8 :

<< Le Christ lavant les pieds des disciples : c'est la "preuve de l'amour qui va jusqu'au bout" (Jean 13,1). Un acte d'amour que Pierre, on le comprend, ressent comme complètement inadmissible, comme le monde à l'envers. Mais justement, ce renversement est ce qui est le plus droit, ce que l'on doit d'abord laisser arriver sur soi (aussi exactement que le Seigneur le fait, ni plus ni moins), en acceptant d'être humilié par son amour indépassable, pour ensuite en prendre "exemple" et accomplir le même abaissement d'amour à l'égard de nos frères. C'est dans l'évangile la démonstration tangible de ce qui sera, immédiatement après, donné à l'Eglise dans le mystère de l'eucharistie... Que l'Homme-Dieu se donne à nous, ses meurtriers, en nourriture pour la vie éternelle, cet extrême se dépasse : nous devons maintenant y travailler nous-mêmes, en offrant à Dieu l'acte sacrificiel de son Fils. >>

Hans Urs von Balthasar