Les manifestations en France pour une "vraie loi climat", et le débat à l'Assemblée nationale

Mon éditorial de ce matin à RCF :

<< Juste un mot à propos du climat, dont il a été beaucoup question hier et dont les députés vont débattre cette semaine. Que s'est-il passé ? Dans Paris et de grandes villes, à l’appel de 500 organisations de défense de la planète, des milliers de gens très divers ont manifesté pour réclamer, disent-ils, “une vraie loi climat”. D'où une réflexion spirituelle et une réflexion politique.



► sur le plan spirituel : dans ces cortèges d’hier il y avait beaucoup de chrétiens, avec des rameaux à la main, en écho à l’encyclique Laudato si’ qui reconnaît dans la responsabilité écologique un des produits de la foi, de l’espérance et de la charité. Rappelons que cette idée de responsabilité envers le reste de la Création est une clé de voûte de l’écologie intégrale, notion qui a été lancée par le pape François… (et pas du tout "par l’extrême droite" comme l’affirmait une de mes consoeurs journalistes, alors qu’il n’y a évidemment aucune parenté entre l’extrême droite et le pape).

►Sur le plan politique : pourquoi ces grandes manifestations ? parce que le projet intitulé “loi Climat” ne reprend que très peu les recommandations de la Convention citoyenne sur le climat – alors qu’Emmanuel Macron, qui avait eu l’idée de cette Convention, avait promis que ses recommandations seraient reprises : “sans filtre”, disait-il... Ainsi l’Etat abîme sa propre image. Primo : en créant un groupe de citoyens pour qu’ils donnent des idées au Parlement, on donne l’impression que le Parlement est moins fiable ou moins représentatif que des gens tirés au sort. Secundo : en laissant tomber les propositions de ces citoyens qu’on avait solennellement promis de respecter, on donne l’impression que l'exécutif n'a pas de parole. Total : cette affaire de Convention citoyenne élargit un peu plus le fossé entre les gouvernants et les gouvernés. Situation périlleuse, en pleine crise épidémique et avant la crise économique qui va suivre – à l’heure où la solidarité (sinon la fraternité) devrait être à l’ordre du jour. >>

