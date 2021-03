Covid et lien social : l'ère de l'individualisme de masse

Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne. « Les fêtes inciviques se multiplient dans la rue en France : carnaval de six mille personnes à Marseille, manif dansante à Annecy, foule à Lorient… Le tout sans masques, sans distances sanitaires, et assorti de déclarations du genre : “Maintenant ces histoires de virus on s’en fout, ça ne nous concerne pas, on veut du fun et de la musique”, etc... » :



<< ...Bien entendu les municipalités s’indignent : le maire UDI de Lorient dit que c’est "inadmissible", le maire socialiste de Marseille traite les fêtards d’"irresponsables"... Qu’est-ce qui est “irresponsable” ? “Ce genre de comportements alors qu’on demande à nos concitoyens de respecter les gestes barrière”, expliquent les maires. Bon. C’est irresponsable, en effet. Mais regardons pourquoi ces groupes ou ces foules tombent dans l’incivisme en ne respectant pas les gestes barrière :

– chez les uns, minoritaires, c’est parce qu’ils continuent (au bout d’un an et malgré cent mille morts) à ne pas croire au virus et à dire que c’est un complot : complot d’on ne sait trop qui contre on ne sait trop quoi… Ceux qui croient ça au point d’organiser des fêtes anti-sanitaires, sont réellement des irresponsables au sens mental du terme.

– Mais il y a aussi les autres. On peut les comprendre. Souvent mal logés, chômeurs hantés par les fins de mois, étudiants désemparés, ils vivent de plus en plus mal les restrictions quotidiennes : ils trouvent qu’elles les empêchent de vivre, et ils tentent de les oublier dans la rue pendant quelques heures.

Ne cherchons donc pas à accuser tel ou tel tempérament, tel ou tel groupe. Le problème est plus large et plus grave. Entre des jeunes qui ne veulent rien savoir de l’épidémie, et des vieux qui soupçonnent les jeunes de mauvaises intentions, notre société tient mal le coup face au Covid. D’ailleurs elle tiendrait mal le coup face à n’importe quelle autre catastrophe naturelle. Depuis plusieurs dizaines d’années, les valeurs de vie en société ont été dissoutes par le matérialisme mercantile et le consumérisme de masse, qui travaillent à re-coaguler la population autour d’un seul principe issu du marketing : le culte des pulsions individuelles. S’il n’existe plus rien d’autre que le Moi et ses désirs successifs, rien ne nous tient plus ensemble : nous ne sommes pas des citoyens, mais des habitants et des consommateurs. Face à une catastrophe naturelle, des citoyens peuvent toujours se sentir solidaires par-delà les différences d’âge ou de milieu social… Mais de simples habitants consommateurs n’ont plus le réflexe de solidarité. Est-il trop tard pour le faire revivre ? Non. A condition d’ouvrir les yeux. >>



