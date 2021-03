Agir pour le climat : la marche des Rameaux

Les croyants dans la journée du 28 mars, face au projet de loi pseudo-climatique... Communiqué de Chrétiens unis pour la Terre :

<< Chrétiens Unis pour la Terre, la Mission Populaire Evangélique, le Mouvement du christianisme social, la Fédération Protestante de France, le CCFD-Terre Solidaire, le CERAS, le Réseau Foi & Justice Afrique Europe et les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France

appellent à marcher le 28 mars pour le climat

Avec de très nombreuses organisations, dimanche, nous nous mobiliserons pour réclamer une vraie loi Climat. Le projet de loi qui sera examiné, dès lundi, à l’Assemblée nationale n’est pas à la hauteur des enjeux climatiques, nous le savons. En l’état, il n’apporte aucun espoir pour les générations futures. Le formidable travail effectué par la Convention citoyenne pour le climat mérite plus de considération et une réelle prise en compte. Disons haut et fort que c’est ce que nous voulons. Et incitons les pouvoirs politiques à suivre une réelle voie d'avenir.



Rendez-vous : Nous proposons ce rendez-vous à Paris pour un cortège croyant dans la marche pour le climat : à 13h30 au 7 rue de la Paix, 75002 Paris, devant le magasin Piaget. Des marches sont également organisées dans plus de 150 autres villes. Voir les événements enregistrés sur le site de la Marche pour une vraie loi Climat. Une page Facebook de l'évènement a été créée :

https://www.facebook.com/events/179351853827015/?active_tab=discussion





Cette page a pour but de convenir dans chaque ville d'un rendez-vous pour qu'un cortège croyant se joigne à la marche. Ce sera le dimanche des Rameaux, entrée du Christ à Jérusalem avant la passion et sa résurrection.

Venez avec des rameaux : nous invitons les chrétiens à venir défiler avec leurs rameaux en main pour marquer cette coïncidence de date. Ainsi, nous signifierons que c’est la planète, notre maison commune, et l’ensemble du vivant qui doivent être sauvés, et pas simplement les humains seuls, comme l’affirme la théologie de la création et nous le rappelle la pandémie !

Prière d'intercession / intention de prière : Chrétiens Unis pour la Terre propose des intentions de prières pour ce dimanche de marche qui sera aussi dimanche des Rameaux. >>