Ce qu'on prend pour "la spiritualité" aujourd'hui

Par exemple : l'affaire de la jeune femme disparue dans l'Hérault... Ma chronique à Radio-Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

<< Je ne vais pas vous parler de toutes les affaires de disparitions mystérieuses qui occupent la gendarmerie depuis des mois. C’est une seule que je veux évoquer, parce qu’elle montre un symptôme d’aujourd’hui : celle de la jeune femme de l’Hérault, disparue elle aussi de façon bizarre. Ce dont je veux parler n’est pas l’enquête en elle-même. C’est ce que disent les relations de la jeune femme. Selon une de ses amies d’enfance, elle a des croyances issues « d’éléments piochés ça et là sur Internet » et elle se pose en « gourou », spécialiste « d’hypnose régressive ésotérique ». Elle vend sur les marchés des gri-gri pour « transformer les ondes négatives en ondes positives ». Elle réalise des vidéos prétendant « éveiller les consciences » et mélangeant conseils de santé et mythe du Nouvel Ordre Mondial. Dans une de ces vidéos, elle déclare à ses disciples : « Tout ce qu’on nous apprend ailleurs est faux, c’est pour nous conditionner, nous rendre débiles ». Dans une autre, elle parle de bien-être et du « complot » que serait selon elle la crise sanitaire. Et elle explique : « Les preuves sont sur Internet ». Et l’amie d’enfance conclut : « C’est une fille très spirituelle »…

Voilà donc ce qu’on appelle spiritualité en 2021 : un gros bouillon mental où mijotent des bribes d’actualités télévisée, des rumeurs folles issues des sites complotistes et des slogans du vieux NewAge. Par exemple cette histoire d’ « ondes positives » et d’ « ondes négatives », superstition bricolée dans les années 1980 derrière un vocabulaire pseudo-scientifique attrape-gogos. Cet état d’esprit est largement répandu en France aujourd’hui, et c’est un problème dans la mesure où il accapare la notion de spiritualité, la détournant au profit de l’obscurantisme le plus grossier... Un obscurantisme compact, qui gave l’esprit de beaucoup de gens, lesquels par ailleurs vous diront que la foi chrétienne est une imposture et une vieillerie qu’on devrait interdire : idée que les zozos des « ondes positives » partagent avec la foule des simples matérialistes sans souci ésotérique. Ainsi cette Française dont on me parlait l’autre jour : elle hérite d’une grande ferme familiale, et le jour où elle entre dans les lieux, son premier soin est de décrocher le crucifix de la grande salle en disant : « C’est nul ce truc, ça sert à rien ! ».



«Ça sert à rien » : voilà le mot-clé d’une Europe presque entièrement dominée par le nombrilisme et la consommation ; Europe dans laquelle la foi chrétienne doit néanmoins, parce que c’est sa vocation, être un germe et renaître quoi qu’il en coûte. Ce sera difficile, mais c’est notre feuille de route depuis 2000 ans. >>