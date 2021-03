"Islamophobie" : la confusion des idées...

...et la peur des responsabilités. Mon éditorial à RCF :

<< Alors : l’affaire de Sciences Po Grenoble... De quoi s’agit-il ? Deux professeurs, discutant (avec d’autres) de l’intitulé d’un colloque universitaire sur les dangers idéologiques d’aujourd’hui, ont estimé que la notion d’ISLAMOPHOBIE n’était pas claire, et qu’on ne pouvait pas la mettre sur le même plan que l’ANTISÉMITISME – dont le sens, lui, est connu et indiscutable. Aussitôt la discussion a fait l’objet de fuites ! Des affiches étudiantes collées à l’entrée des bâtiments ont accusé les deux professeurs d’être (je cite) des “fascistes islamophobes”. Ces affiches, attaquant deux professeurs par leur nom, ont fait scandale et alerté les médias … La petite affaire est devenue un gros tapage.

Ainsi voilà un trouble à l’ordre public, fabriqué à partir d’une querelle de mots sur l’intitulé d’un colloque universitaire. Mais depuis le drame de Samuel Paty, on sait ce qui peut arriver quand on lance certaines rumeurs. On attend donc des pouvoirs publics qu’ils calment le jeu : or on les sent hésitants, pour deux raisons.

► D’abord la prudence. Récemment, la classe politique a mal jugé la ministre des Universités qui venait de se risquer sur ce sujet-qui-fait-peur.

► Et il y a une autre raison : la confusion des idées. On parle tous les jours d’“islamophobie”, mais ce mot n’a aucune définition objective. Alors peut-on laisser, au nom de ce mot, des groupes d’opinion interdire certains débats ? Et certains enseignants imposer silence à d’autres enseignants ? Après la mort de Samuel Paty, Emmanuel Macron avait affirmé que la liberté de parole des enseignants était sacrée. Mais ce beau principe semble difficile à faire appliquer. Finalement notre société est dans une crise intellectuelle et morale : nous ne sommes plus sûrs du contenu de nos valeurs. Nous ne sommes même plus sûrs du sens des mots… Du coup, les discussions tournent à l’orage, c’est-à-dire aux accusations démesurées. Comme dit Victor Hugo, “la France est sous les mots comme un champ sous les mouches”. Et la crise de société ressemble de plus en plus à une crise de nerfs. >>