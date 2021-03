Dans le monde, le pape est la voix des sans-voix

<< Le voyage du pape François inquiétait sans doute les catholiques et, au-delà d’eux, une partie de l’opinion internationale : on connaît l’insécurité où vit l’Irak depuis sa destruction par la coalition américaine de 2003 ; destruction dont l’une des conséquences fut l’apparition du fléau Daech. Mais rien n'a troublé le parcours papal. Au Moyen Orient, aucune voix ne s’était élevée pour critiquer ce voyage dans une zone de conflit latent. Au contraire !

Cette absence d’a-priori tenait à plusieurs causes, dont l’une en particulier retient notre attention : aux yeux notamment des populations du Moyen Orient, François est le premier pape venu de l’hémisphère Sud, un Latino-Américain dont les origines et la vision du monde n’ont rien à voir avec ce qu’on appelle “l’Occident” : en clair, les Etats-Unis et leur zone d’emprise européenne.

La géopolitique du pape François poursuit celle de ses prédécesseurs depuis Paul VI et même avant : l’Eglise catholique est mondiale, le Saint-Siège ne voit donc pas le monde depuis l’hémisphère nord-occidental. Mais c’est plus évident avec un pape argentin qu’avec ses prédécesseurs allemand, polonais ou italiens.

Ce qui joue également en faveur du pape argentin, c’est l’animosité politique de l’Amérique du Nord à son encontre. Et pour les catholiques, même ceux des Etats-Unis (quand ils échappent à l’emprise de certains médias), la "désoccidentalisation" de la figure internationale du pape est, ou devrait être, un puissant signe des temps. Il renforce la confiance en l’Esprit Saint, qui ouvre sans cesse aux réalités nouvelles : réalités au travers desquels on comprend toujours mieux l’ampleur du dessein de Dieu sur le monde, comme l’expliquaient Vatican II et les méditations du cardinal Ratzinger, futur Benoit XVI, sur la théologie de l’histoire.