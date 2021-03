Showbiz mondial : le prince Harry dans l’engrenage

Ce qu’il y a derrière l’exhibiition Harry-Meghan à CBS, que nos médias dits de référence feignent de prendre pour un événement politique... Ma chronique de Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Les Français assiégés par la pandémie et frappés par le chômage sont priés depuis trois jours de s’attendrir sur le sort du prince Harry et de son épouse Meghan. Victimes paraît-il de malheurs (un peu vagues mais très people et puissamment mis en scène par la télévision américaine), ils se sont montrés l’autre soir – surtout Meghan – versant des larmes sur leur destin.

Regardons ça de plus près. La comédienne et le brave garçon, millionnaires dès le début de leur histoire, vivent dans une somptueuse villa achetée 11 millions de livres sterling. Ils ont fondé une société à Beverly Hills qui a signé pour 100 millions de dollars avec Netflix et pour 30 millions de dollars avec Spotify.

Ils gagnent 1 million de dollars chaque fois qu’ils vont dire trois mots dans un mariage ou une convention d’entreprise.

Une agence spécialisée assure le marketing de leur image, dont ils font désormais commerce : c’est l’image de deux rebelles de luxe, installés aux Etats-Unis pour y exploiter un titre princier dont Meghan a rejeté les responsabilités caritatives.

Tout ça, dont l’interview de l’autre soir, est donc du business : y compris les attaques de Meghan contre la famille royale britannique, sans laquelle elle serait pourtant restée une petite actrice de séries télé...

Harry s’est laissé prendre dans l’engrenage du monde actuel, celui qu’avait admirablement décrit Dave Eggers en 2017 dans son roman Le Cercle publié chez Gallimard : l’exhibition de la vie privée, devenue principale industrie des géants de la communication. Quand cette vie privée est celle de membres de la jet-set mondiale, l’industrie de l’exhibition devient une mine d’or. Et cette industrie prétend placer l’humain au centre de tout, alors que son but est de tout rendre public pour en tirer des profits sans limites : voyeurisme de masse, totalitarisme doucereux au nom du divertissement…

Vue sous cette éclairage, l’attitude de Meghan et Harry n’a rien d’attendrissant. Ce sont eux qui sont du côté de la force dominante : la dérégulation de tout, la marchandisation de tout, le rejet de toutes les contraintes, alors que la Couronne d’Angleterre, pour richissime qu’elle soit, est dans le carcan d’obligations liées à sa fonction dans la société : la représentation permanente, l’unité affichée et les devoirs protocolaires envers autrui. Elle fait des efforts pour se moderniser : mais ce que veut la modernité ce n’est pas la représentation protocolaire d’une famille, c’est l’exhibition commerciale des individus et de leurs pulsions : chose incompatible avec l’institution royale. À ce jeu-là, les Sussex jouent avec trois coups d’avance. Meghan sait très bien ce qu’elle fait. >>