Voyage du pape : "historique" et dans la ligne de Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI

Mossoul : dans la cathédrale effondrée, le pape célèbre la messe pour la communauté chrétienne (photo Marie-Armelle Beaulieu). Au cours de ses trois jours de visite, il a rencontré aussi les chiites, les sunnites, les yézidis et les sabéens. Mon éditorial du lundi matin à RCF :

Ce matin le pape François revient à Rome, après un voyage en Irak : ce voyage est jugé “historique”. Par quel aspect ? On dit : “par le dialogue avec l’islam”. Mais ce dialogue existe depuis déjà quarante ans : rappelons-nous la rencontre de Paul VI et de dignitaires musulmans en octobre 1974… Le dialogue a continué sous Jean-Paul II : rappelons-nous son discours de Casablanca, le 21 août 1985, devant 80 000 musulmans qui l’avaient ovationné. Le dialogue a continué sous Benoît XVI : rappelons-nous que, même dans sa si controversée conférence de Ratisbonne, le pape Benoît avait exprimé son ”respect envers le Coran en tant que livre d’une grande religion”. Rappelons-nous Benoît en 2006 se recueillant aux côtés d’un imam dans la Mosquée Bleue d’Istanbul. Rappelons-nous le Forum islamo-catholique à Rome en 2007 – et, en 2013, le discours du pape Benoît à Beyrouth où il avait dit en gros la même chose que ce que le pape François à dit à Ur, samedi dernier, aux représentants sunnites, chiites, yézidis et sabéens.

En somme, sur le dialogue entre les religions, le pape argentin est dans la même ligne que ses trois prédécesseurs allemand, polonais et italien. Comme disait Paul VI : “Tout en évitant le syncrétisme, ces rencontres font peu à peu converger des forces spirituelles vers des réalisations concrètes en faveur de tous les hommes, croyants ou non”. Et Jean-Paul II à Casablanca : « Je ne viens pas en prêcheur mais en témoin ». C’est ce que fait François, et c’est l’esprit même du témoignage évangélique… qui ne consiste pas à agiter la bannière des revanches en criant “Montjoye Saint-Denis”.

Et c’est ainsi que ce voyage en Irak a été historique. Dans ce pays martyrisé par des guerres folles et injustes, dont la dernière et la pire (sans oublier ses conséquences terroristes) fut menée par des Occidentaux, le pape est allé dire, et faire, ce qu’un vicaire du Christ était seul à pouvoir dire ou faire : parler de paix, de justice et de compassion, par-delà les haines anciennes et les crimes récents.