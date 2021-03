Danone : deux fonds vautours éliminent le PDG Faber

<< La presse économique et financière réserve des surprises. Le 2 mars, elle annonce que 'Les Deux Vaches' font des affaires d’or : cette marque de yaourts bio fabriqués en Normandie est le fleuron d’une filiale bio de Danone, laquelle a vu ses ventes 2020 augmenter de 19 %. En 2019 elles avaient déjà augmenté de 23 %, pour la grande satisfaction du PDG de Danone, Emmanuel Faber, qui rêve d’un capitalisme écologique.

Mais, le même jour, la presse annonce aussi que le conseil d’administration de Danone vient de retirer ses pouvoirs de directeur général à M. Faber – sous la double pression des actionnaires et de deux fonds d’investissement entrés récemment dans le capital.

Les actionnaires exigent plus de dividendes. Les fonds d’investissement, le new-yorkais Artisan et le londonien Bluebell, font partie (comme on dit improprement) des fonds “activistes” : ce n’est qu’un autre nom des fonds vautours, qui entrent dans une société pour faire sauter sa direction et changer sa stratégie. Et c’est la tyrannie de la finance spéculative, au détriment de l’économie réelle et du bien commun. Artisan et Bluebell ne pèsent chacun que 3 % dans Danone : mais en régime néolibéral, ce sont eux les “premiers de cordée”, ceux qui dictent leur loi aux entreprises. Ils sont entrés dans Danone pour faire la peau à M. Faber.

Pourquoi ? Parce que M. Faber est presque un iconoclaste. Il voudrait, dit-il, “déboulonner la statue de Milton Friedmann” : le père du néolibéralisme, des bulles spéculatives et des crises systémiques. M. Faber rêverait d’un capitalisme “libéré du court-termisme, plus vert et plus social”. Et il a donné l’exemple en renonçant à la retraite-chapeau des patrons du CAC 40 ! Mais la retraite-chapeau ou le golden parachute sont des privilèges du système. Comme dit la presse économique, la renonciation de M. Faber à sa retraite chapeau “irrite ses homologues”. L’heure de l’estocade arrive donc. Elle a lieu le 1er mars.

La CFDT, la CGC et FO protestent : “M. Faber est remis en cause pour apporter plus de bénéfices à deux actionnaires qui arrivent et révolutionnent l’entreprise !”

Mais que pèse la voix des syndicats ou des associations ? Nous avons le monde que voulait Friedmann : les géants financiers sont plus forts que la société.

Autrement dit, la bonne volonté d’un PDG ne suffit pas à réformer la structure économique.