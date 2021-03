Carême 2021 : retrouver la bienveillance, appliquer 'Fratelli tutti' et 'Laudato si'

…et quitter l’équivoque des libéraux-conservateurs, respectueux des encycliques en paroles mais leur tournant le dos en pratique... et débordant de malveillance envers ceux qui ne tournent pas le dos. Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne-Rhône-Alpes) :

<< La semaine dernière nous parlions du Carême et de nouvelles façons de témoigner de la foi dans le monde actuel, tel qu’il est. L’une de ces façons nous est indiquée par le pape François dans l’encyclique 'Fratelli tutti', au chapitre 6 : c’est, dit-il, « retrouver la bienveillance », notamment « pour ne pas blesser par des paroles qui attristent ou qui dénigrent ».

Ajoutons : pour ne pas parler et penser comme si nous tournions le dos aux enseignements sociaux de l’Eglise, qui tendent la main au prochain dans tous les problèmes d’aujourd’hui.

Par exemple les problèmes (cruciaux) de l’environnement, du climat, de la biodiversité : problèmes sur lesquels Jean-Paul II nous alertait dès 1990 en nous appelant à ce qu’il nommait la « conversion écologique », celle-ci étant l’un des effets dérivés de notre conversion permanente au Christ.

Nous savons que ces problèmes écologiques font partie de la doctrine sociale de l’Eglise, qui appartient (disait aussi Jean-Paul II) à la théologie morale !

Nous ne pouvons donc pas leur tourner le dos…

Ni faire comme si l’encyclique Laudato Si' n’existait pas, alors qu’elle est étudiée dans des dizaines de paroisses françaises.

Ainsi nous ne pouvons pas rejeter l’écologie. Ou faire semblant de l’accepter pour ne pas avoir l’air de contredire l’Eglise, puis nous empresser de tourner en dérision les combats concrets pour l’environnement, en faisant semblant de croire que ça se résume (je cite quelqu’un) « à s’angoisser pour les chimpanzés ».

Encore moins pouvons-nous diaboliser tout ce qui se fait de concret en écologie, et chercher à le discréditer sous le nom d’« écologisme » en l’accusant d’arrière-pensées infernales : là aussi je cite le discours de quelqu’un, qui n’est pas n’importe qui hélas, et qui, tout récemment, suggérait à un auditoire catholique que les combats écologiques concrets aboutissent plus ou moins à un désir (je cite) de « supprimer l’homme ». Comme si toute démarche écologique dégénérait forcément en « idéologie terrifiante », en « sacrifice humain » et en désir de tuer son voisin… (je cite ce discours de pure malveillance, apparemment non-politique mais dans un contexte pré-électoral où l’on sent bien que l’écologie va être la cible des polémiques partisanes).

L’orateur se rendait-il compte qu’en parlant de façon aussi négative il avait l’air de disqualifier les nombreuses paroisses où l’on a entrepris d’appliquer Laudato Si’ ?

Se rendait-il compte qu’il se séparait en paroles du grand élan donné aux catholiques par cette encyclique, au lieu de souligner positivement ce qu’il y a de biblique, d'ascétique et de christique dans notre responsabilité envers le reste de la Création ?

Relisons Fratelli tutti qui appelle à cultiver la bienveillance – et à « ouvrir des chemins là où l’exaspération détruit tous les ponts ». >>

Vu à Notre-Dame des Landes (mais si)