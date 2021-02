Théologie et écologie : la pensée catholique avance

Malgré les résistances du milieu libéral-conservateur (jusque dans une récente prédication de Carême), la théologie de l’écologie – fondée sur le Magistère – progresse en France. Témoin ces réflexions du directeur général du Collège des Bernardins à Paris, Laurent Landete, dans le livre 'Et maintenant ? 7 vertus pour traverser la crise' qui vient de paraître aux éditions de l’Emmanuel :

<< Aujourd’hui, alors qu’une menace toujours plus grave pèse sur l’environnement dans lequel l’homme évolue, des premières couches de la terre jusqu’à la stratosphère, l’Eglise ne peut pas se taire. Ainsi, il est nécessaire d’élaborer une réponse chrétienne dans ce domaine, et donc une théologie de l’écologie. Nous en sommes au début. Au Collège des Bernardins, nous avons initié ce travail en constituant une chaire de recherche sur le thème de la transition écologique, nommée 'chaire Laudato Si'. Il s'agit de mobiliser des scientifiques, des théologiens, des philosophes et des pasteurs, pour donner corps à une pensée pouvant rejoindre les intelligences et les coeurs. […]

Il est devenu nécessaire d’interpeller les chrétiens qui se trouvent parfois enfermés dans des postures désinvoltes relativement à ces questions environnementales. Si certains écologistes sont tentés de DÉIFIER la terre-mère, d’autres personnes – dont malheureusement des chrétiens –, se situant à l’opposé pour des raisons politiques ou simplement financières, ne craignent pas de la DÉFIER sans aucun scrupule. Il s’agit en fait de deux formes de paganisme. Alors que dans le sillage de François d’Assise, en tant que créatures, nous sommes appelés à tisser des liens de nature fraternelle avec l’ensemble de la création, pour que la paix et la joie demeurent.

Sans un travail philosophique et théologique approfondi, le risque est grand de laisser dériver la pensée de notre société vers une anthropologie déviante, d’une part, et, d’autre part, de laisser les chrétiens s’engluer dans un anthropocentrisme identitaire et déviant, offrant une réponse inadaptée ou méprisante aux angoisses des hommes de leur temps. Hors de toute naïveté, notre espérance est de croire qu’un sursaut est possible. L’Eglise a le devoir de se mettre en chemin, afin de comprendre les questions et d’y répondre avec un langage compréhensible… >>