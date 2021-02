À propos de l'"islamo-gauchisme" : une tribune lucide

Signée d'un collectif d'universitaires autour de Gilles Denis (Lille), Françoise Longy (Strasbourg), Eric Guichard (Lyon) et Christian Gilain (Paris Sorbonne), cette tribune parue dans Libération du 24/02 critique les pressions islamo-gauchistes sans employer ce terme – et uniquement sous l'angle du sérieux de la recherche, seul point de vue capable de fonder un consensus. Bref extrait :

<< Il nous semble utile qu’un débat public ait lieu sur les questions d’atteintes à la laïcité, à la rationalité, à la libre expression et à l’universalisme au sein de l’université, questions qui sont d’ailleurs à l’origine de la création de notre collectif 'Vigilance universités'. Il serait dommage, cependant, que cette discussion continue de se focaliser sur les aspects les plus contestables de la déclaration de la ministre. Disons d’emblée que nous n’approuvons ni son choix des expressions pour décrire le problème ni les solutions qu’elle préconise. Mais le fait qu’un problème soit mal posé ne suffit pas pour dire qu’il n’existe pas. Pour nous, deux phénomènes sont à l’œuvre à l’université. D’une part, la pression externe exercée par certains mouvements d’étudiants qui cherchent notamment à empêcher la tenue de conférences. D’autre part, la place grandissante donnée, dans certains départements de sciences humaines et sociales, à des courants de pensée “identitaristes” qui, sur une base militante, assignent les individus à une identité réductrice et simplificatrice de genre ou de race, et s’exonèrent des exigences scientifiques... >>



Les signataires appellent à la “vigilance”, à la “mesure”, et à la protection de “la liberté académique” face à “l'emprise de telle ou telle idéologie sous la forme de pseudoscience”. Opposé à l'intervention d'une ministre dans la vie intellectuelle des universités, il réserve cela (selon la tradition) à la communauté des universitaires eux-mêmes : “l'enjeu est grave, il s'agit de la place du débat rationnel dans l'université et dans la société tout entière.”

Cette position sera qualifiée d'insuffisante et d'évasive par les ultras. Mais elle est la seule qui puisse susciter un consensus des chercheurs par delà leurs opinions respectives – alors qu'une effraction de l'Université par la "bêtise politicienne", comme dit Natacha Polony (notre note d'hier), provoquerait la réaction hostile des universitaires. Ce qui enchanterait les islamistes et leurs compagnons de route... Faire le jeu de l'ennemi n'est jamais intelligent.