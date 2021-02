L'islamo-gauchisme n'est pas une invention de droite

Paris-IV Sorbonne : Mlle Pougetoux, patronne de l'UNEF

J'emprunte ces lignes (claires et nettes) à Natacha Polony dans Marianne, et j'engage tout le monde à lire le livre de Pierre-André Taguieff L'imposture décoloniale, éditions de l'Observatoire :

<< Cette expression [« islamo-gauchisme »] désigne quelque chose de précis – la complaisance, jusqu’à l’alliance objective, de nombre de militants gauchistes pour l’islamisme au nom de la défense des musulmans comme minorité opprimée et de la détestation de l’Occident –, mais devrait être bannie par quiconque, ministre comprise, ne la définit pas clairement. En l’occurrence, la faute de Frédérique Vidal est de l’avoir employée comme un stigmate pour désigner l’activisme qui se déploie dans les universités, les syndicats étudiants et les associations, et dont l’islamo-gauchisme n’est qu’une des dimensions. Sa plus grande faute est d’avoir imaginé que le pouvoir politique pouvait prétendre contrôler le savoir universitaire, déchaînant les appels à la résistance des Jean Moulin d’amphi... Mais ne tournons pas autour du pot. Les vierges effarouchées qui crient au scandale depuis dix jours savent pertinemment de quoi il est question et que Marianne avait décrit en avril 2019 comme l’offensive des « obsédés de la race, du genre et de l’identité ». Et nombre de chercheurs insoupçonnables de tentation réactionnaire ont identifié le mal. Sur France Inter, lundi 22 février, Olivier Roy décrivait une « nouvelle génération de jeunes chercheurs fascinée par ces thèmes » et « un effet de mode, d’autant plus qu’ils sont en compétition pour les postes ». Même Pascal Blanchard, au cours de la même émission, finissait par admettre que nombre d’étudiants n’ont que cette grille de lecture obsessionnelle. Et les chercheurs Gérard Noiriel et Olivier Beaud s’en sont inquiétés dans un livre, Race et sciences sociales. Mais, une fois de plus, la bêtise politicienne risque de faire rentrer dans le rang les quelques esprits lucides qui commençaient à faire entendre une autre musique. >>