L'interventionnisme américain est de retour, sous le drapeau arc-en-ciel

Le discours de politique étrangère de M. Biden montre que les démocrates US n'ont rien oublié et rien appris. Ils entreprennent d'imposer leurs valeurs sociétales au reste du monde, quitte à déclencher un peu partout des effets pervers :

Du point de vue du reste du monde et notamment de la France, il n’y a pas de “bon” président américain dans la mesure où tous partagent le fantasme d’un leadership mondial : ce qui les mène tous – avec plus ou moins de courtoisie selon leur éducation – à considérer comme “hostile” (donc à réprimer) les velléités d’indépendance des autres Etats ; tâche d’autant plus facile que ces velléités sont faibles chez les nombreux dirigeants du rest of the world qui voient en Washington leur suzerain.

Sous cet angle, la présidence Trump présentait un avantage involontaire : celui de refroidir l'américanolâtrie de Paris, Berlin, Bruxelles etc. Nos dirigeants reprochaient à M. Trump de les obliger à s’éloigner un peu de la vassalité : par exemple dans l’affaire de la taxe sur les GAFAM où M. Trump lui-même avait éprouvé une bouffée d’impérialisme…

Mais là n’était pas l’essentiel pour nos dirigeants. Aucun d’eux n’envisageant de tomber dans ce que les business-schools appellent avec mépris “le souverainisme” (qui équivaudrait selon eux à croire à la terre plate), la véritable raison de leur allergie au trumpisme était non pas politique mais idéologique : c’était l’aversion de M. Trump et de ses supporters envers le LGBTQI+, l’ex-président reprochant surtout à ce lobby d’être lié au parti démocrate. Le lobby étant aussi – quasi-officiellement – lié à la classe politique de plusieurs pays d’Europe, il y avait là un mur d’aversion réciproque ; rester vassaux de la Maison Blanche dans ces conditions était difficile, d’autant que sous M. Trump la Maison Blanche ne voulait plus être suzeraine.

Mais s’éloigner de la vassalité était douloureux à nos dirigeants. D’où leur allégresse en voyant arriver M. Biden. En bon démocrate, le nouveau président annonce son intention de revenir à l’interventionnisme planétaire : et cela, en fonction non pas d’analyses géopolitiques, mais de l’idéologie communautariste des campus et du parti démocrate, avec pour cibles les cinq continents. Dans son premier discours de politique étrangère, le 4 février, M. Biden a donné comme “axe fort" à sa diplomatie “la promotion des droits humains des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres, queer et intersexes à travers le monde”. Notamment par des interventions américaines pour “combattre” des législations étrangères…

Mais : 1. cette directive confond relations internationales et pressions morales ; 2. elle vise des Etats sur lesquels Washington a peu de prise sinon la menace, ce qui est lourd de risques ; 3. en Ouganda, en Gambie, au Liberia, les tentatives de M. Obama dans ce sens n’avaient abouti qu’à aggraver la répression ; 4. d’autant que les gouvernements des pays visés pourront accuser les “personnes LGBTQI+” d’être des agents occidentaux – comme cela se fait déjà en Russie. D’où l’inquiétude de Mme Jessica Stern, porte-parole du lobby OutRight Action International, qui craint les effets pervers de ce retour d’une Amérique menaçante sous le drapeau arc-en-ciel. Même inquiétude de la part de Philip Ayoub, de l’Occidental College californien, qui confie lui aussi à la presse : “ Ce genre de politique étrangère ne peut être imposée par le haut.” À supposer que les USA soient un “haut”...

Ces considérations semblent échapper aux dirigeants européens. Eux aussi pensent que la politique étrangère consiste à chercher querelle aux Etats étrangers pour des raisons “sociétales”, en exigeant ceci ou cela sous peine de “sanctions”... On peut craindre que les velléités de résistance commerciale euro-française, manifestées à l'époque Trump, ne s’évaporent devant M. Biden et les parangons de political correctness qui forment son entourage.