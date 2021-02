Sanofi : vaccins en panne mais affaires d'or

L'attitude du groupe pharmaceutique (très apprécié de l'Elysée) illustre lourdement l'ère macronienne et la financiarisation :



Le gouvernement français et Bruxelles avaient précommandé à Sanofi 300 millions de doses de vaccins. Mais les vaccins Sanofi ne sont pas près de voir le jour. Pourquoi ? Peut-être parce que, depuis 2010, le groupe a supprimé la moitié des postes dans ses services de recherche – son centre vital – et s'apprête encore à en supprimer mille... Et il va encore aggraver son décrochage en vendant sa participation au laboratoire US Regeneron, alors que ce type d'alliance est une nécessité : c'est grâce à son association avec la firme allemande BioNtech que Pfizer est arrivé premier, lui, dans la course au vaccin. Par ailleurs Sanofi n'a plus que trois laboratoires en France alors qu'il en comptait onze ; Sanofi a abandonné les traitements non bankables : cardiologie, antibiotiques, neurologie, diabète. Etc.



Si Sanofi est en berne dans son métier réel, il pavoise sur le plan financier ! Hier 5 février, il annonçait un bénéfice net de 12,3 milliards d'euros : 338,4%, grâce essentiellement à la vente des actions Regeneron. D'où 4 milliards d'euros pour les actionnaires, chiffre en progression par rapport à 2019. Sanofi, déjà n° 2 (derrière Total) des groupes du CAC40 ayant distribué le plus de dividendes entre 2009 et 2018, triomphe sur le plan financier faute de le faire sur le plan médical. Stade suprême de l'ultralibéralisme, l'économie financière se développe au dépens de l'économie réelle.



Quant au président de Sanofi, auparavant président de Rexel, de Weinberg Capital Partners et d'Accor, ami de longue date de M. Macron, il a été fait commandeur de la Légion d'honneur le 1er janvier 2020.