Le commercial, esprit d’une époque sans esprit

Après avoir mis Gabriel Matzneff au plus bas, les médias vont-ils le ramener vers le haut ? Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

http://www.radiopresence.com/IMG/mp3/03022021_chroeco_airtemps.mp3

<< Je ne suis pas un croisé de l’ordre moral, et laissons à l’Arabie wahhabite le monopole d’une police spéciale de surveillance de la vertu. Ce que je vais vous dire ne vise pas des comportements privés, mais le tapage orchestré autour de comportements privés par les grands médias qui indifféremment mettent au pilori, puis font remonter sur le podium, les mêmes personnalités, à propos des mêmes comportements.

Exemple : il y a un an, les médias mettaient au pilori l’écrivain Gabriel Matzneff, dénoncé comme abuseur de mineurs par le livre de Vanessa Springora. Un an après, c’est-à-dire ces jours-ci, les médias remettent en quelque sorte Matzneff sur le podium ! Cliquez sur les pages d’actualités françaises, elles vous apprennent (comme si c’était un événement majeur) que l’écrivain maudit a écrit une réplique à son accusatrice et que cette réplique s’intitule même Vanessavirus ; ainsi l’ex-victime du don Juan des moins de 16 ans se retrouve comparée au Covid-19 : c’est ce que j’appellerais un raccourci polémique.

On peut discuter du bon goût, voire de la décence, d’une polémique pareille venant d’un éphébophile qui n’a jamais caché ses goûts ni ses pratiques – sachant par ailleurs que Matzneff avouait ces goûts et pratiques dans ses livres sous l’œil amusé du tout-Paris intellectuel, de la gauche mondaine à la droite dandy.

On peut surtout juger inacceptable la façon dont l’industrie médiatique tire profit de ce genre d’affaires en l’exploitant dans les deux sens :

– d’abord en affichant une noble indignation, avec interviews de l’accusatrice, commentaires de sociologues et grandes imprécations interprétées par des chœurs d’activistes ;

– puis, un an après, en annonçant à son de trompe la réplique de l’accusé, etc. Et non seulement ça, mais en expliquant aussi que, Gabriel Matzneff étant désormais boycotté par les éditeurs, son livre sera publié en financement participatif : et les médias indiquent le tarif des cotisations. Tout juste s’ils ne donnent pas l’adresse internet, mais ça viendra.

Faut-il s’indigner de cette apparente volte-face ? Sans doute. Mais il faut comprendre que ce n’est pas vraiment une volte-face. Pour notre société, donc pour les médias qui en sont le centre nerveux, il n’y a plus de bien ni de mal, plus de repères, plus d’échelle des valeurs : tout se vaut, du moment qu’on en parle et que ça fait, comme on dit en langage médiatique, le buzz. Est-ce du relativisme ? Oui. Mais c’est surtout de la logique commerciale. C’est l’esprit d’une époque sans esprit. >>