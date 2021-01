Social : l'autre visage de la "maman de Yuriy"

Sur le téléphone : le logo de 'VIP Services-Concierges' Une affaire peut en cacher une autre... Rendue médiatique involontairement comme mère du garçon de 15 ans lynché à Paris par d'autres jeunes, Mme Natalyia Kruchenyk se trouve mise en vedette tout aussi involontairement par : 1. les plaintes des ex-employées de sa société, 2. une enquête de l'Office central de lutte contre le travail illégal, 3. une enquête du parquet de Paris. Résumé de cette histoire qui rapproche l'époque Macron de celle de Zola :



Les médias découvrent à la mi-janvier Mme Natalyia Kruchenyk comme mère de Yuriy, 15 ans, quasi-lynché par d’autres jeunes dans le quartier de Grenelle à Paris. Les télévisions assiègent alors “la maman de Yuriy” (celle-ci parle peu). La classe politique lui témoigne sa solidarité. L'affaire prend rang parmi les émotions nécessaires du grand public.

Mais le 26 janvier émerge une autre affaire. On découvre que le parquet de Paris enquêtait sur une PME parisienne présidée par la même Mme Kruchenyk. Cette société, nommée 'VIP Services-Concierges', est un sous-traitant d'une start-up parisienne valorisée à des millions d’euros et appuyée sur des fonds d'investissement US : HostnFly, "service de conciergerie de location courte durée". Partenaire (non affilié) d’Airbnb, Abritel et Booking, 'HostnFly' gère trois mille logements à Paris, Or l’entreprise de Mme Kruchenyk – partenaire de 'HostnFly' pour faire les ménages d'une partie de ces logements – est soupçonnée par l’OCLTI (Office central de lutte contre le travail illégal) de “traite des êtres humains”… En effet dix ex-femmes de ménage franco-ukrainiennes ont porté plainte contre 'VIP Services-Concierges'. Et l’enquête en cours met au jour une contradiction entre la brillante façade de 'HostnFly' et les conditions de travail – navrantes selon elles – des employées de Mme Kruchenyk...

► "Pépite” qui enchante la presse business, 'HostnFly' dit sur son site aux propriétaires de logements désireux d'argent facile : “profitez de notre flexibilité”. Elle leur garantit la qualité des prestations : leur logement leur sera rendu “toujours impeccable”, car “nos partenaires font le ménage” ! Le site explique (avec une orthographe singulière, mais les écoles de commerce ne sont pas la rue d'Ulm) : “Nos pros du ménage interviennent avant et après chaque voyageur – Votre linge reste dans leur (sic) placard ! On fourni (sic) les draps, serviettes, torchons… savons, shampoing (sic), sacs poubelle, papier toilette… On gère vraiment tout !”

► Sur le terrain, cependant, les conditions de travail faites à ces “pros du ménage” – employées de “partenaires” comme Mme Kruchenyk – semblent discutables. C'est l'origine de la plainte des dix Ukrainiennes contre 'VIP Services-Concierges'. Les dix femmes et la CGT (consultée par elles) parlent aux médias, qui publient leurs propos. Ainsi Libération du 26/01 :

“ Les femmes, souvent jeunes et originaires de la même région d’Ukraine occidentale, ont été recrutées directement là-bas, à Ivano-Frankivsk notamment. «Au départ, on était embauchées seulement pour les fortes périodes touristiques comme Noël ou l’été. On arrivait pour la plupart avec un visa touristique», explique Ivana, une autre de ces travailleuses […] Certaines d’entre elles s’installent finalement à Paris, au-delà de la date d’expiration de leur visa touristique, avec conjoint et enfants. […] «En réalité, c’est tout un système de dépendance qui se mettait en place. Elle [Mme Kruvchenyk] leur faisait miroiter une régularisation, les aidait à les domicilier, voire leur proposait de leur sous-louer un logement lui appartenant, en ponctionnant le loyer directement sur le salaire. En échange, elles devaient travailler pour sa société », explique Marilyne Poulain, membre de la direction confédérale à la CGT, qui les a accompagnées dans leurs démarches. Dans certains cas, le recrutement se faisait directement à l’église ukrainienne de Saint-Germain-des-Prés (VIe arrondissement), où Nataliya Kruchenyk donne des cours de français dans une association. Dans d’autres, des annonces sont publiées sur Facebook en ukrainien. Au plus fort de l’activité, selon elles, une soixantaine de ces ressortissantes ont travaillé pour V.I.P. Services-Concierges, la plupart illégalement. «Il y avait une pression de la communauté très forte, cette femme a un réseau important, notamment via cette église ukrainienne», affirme Aline Chanu, l’avocate des plaignantes. ”

Salariées d’un sous-traitant d’une start-up affichant sa “flexibilité” et promettant à ses clients une prestation “proche de celle des hôtels”, les Ukrainiennes s’exténuent à la tâche de 2017 à 2020. Elles transportent à bout de bras le linge et les produits d’entretien et courent à travers Paris d’une adresse à l’autre : cinq appartements par jour, heures supplémentaires non payées... Selon elles les salaires sont très irréguliers, il n’y a ni jours de congé ni assurance-maladie… Les femmes, dont la plupart ne parlent pas français, assurent avoir découvert trop tard que leurs contrats de travail signés avec la gérante de Mme Kruchenyk ne sont pas reconnus par la préfecture : “rien ne correspondait, c’était impossible de [nous] régulariser”, expliquera l’une d’elles à Libération. Une autre déclare : “On ne sait toujours pas si on était vraiment déclarées ou non”. Quatre d’entre elles commencent à tenir tête à Mme Kruchenyk. Elle les licencie. (Elles vont alors voir la CGT). Puis elle licencie les autres en mars 2020.



S’ensuivront les enquêtes. D’abord celle de l’inspection du travail. Puis celle du parquet, avec dépôt de plainte au pénal et – selon la presse – perquisition en décembre dernier chez Mme Kruchenyk... 'VIP Services-Concierges' est placée en liquidation judiciaire. Sa présidente se défend bec et ongles, rejette les accusations, accuse ses ex-salariées de mentir. Les magistrats trancheront.

Pourquoi parler de cette affaire ? Parce qu’elle jette une lumière froide sur la start-up nation. Autour d’Airbnb, par exemple, gravitent des dizaines de prestataires comme 'HostnFly' qui utilisent des sous-traitants comme 'VIP Services-Concierges'. Quant aux employées, elles sont prises entre les normes exigées (et surveillées étroitement) par 'HostnFly', et les pénalités salariales infligées par 'VIP Services-Concierges' en cas de non-respect de ces normes.

D’où le double intérêt de la procédure de justice en cours. D’une part elle porte sur le soupçon d’exploitation d’étrangers en situation irrégulière. D’autre part, les juges décideront-ils (comme pour Uber dans divers pays) qu’il y a “lien de subordination” entre 'HostnFly' et ses sous-traitants ? S’ils le font, la start-up ne pourra plus se dire non-concernée par ce que font ses sous-traitants ; et ce sera un pas en avant pour civiliser le nouvel entrepreneuriat, quitte à lui imposer des règles incompatibles avec l'idéologie ultralibérale. Ce n’est peut-être pas un rêve : Gaspard Koenig lui-même, ex-voltigeur de l’ultralibéralisme total, vient de publier un conte philosophique qui répudie ce système. Et ironise sur Milton Friedman.