La conscience des juges américains

"Righteous judges !" Au temps des illusions... Par quel mirage certains catholiques français prennent-ils l'ex-président US pour un grand pro-life écarté du pouvoir par un complot… alors que même la majorité chrétienne pro-life de la Cour suprême n'a pas jugé légitimes les recours de Trump en annulation du scrutin ?

<< Parmi les électeurs américains, beaucoup croient encore que Trump était le vrai gagnant de la présidentielle. C’est la tendance actuelle à croire des balivernes quand elles vont dans le sens, comme on dit, "de nos émotions".

Mais on s’étonne de voir, sur Facebook et Twitter, des Français (même en petit nombre) afficher leur regret d’avoir vu Trump quitter la Maison Blanche. Non pas a contrario, parce qu’il aurait forcé les Européens à un peu d’indépendance envers les Etats-Unis ; mais parce qu’ils croient que Trump avait marqué tous les points en politique intérieure américaine, entre autres dans le domaine social : ce qui est faux, mais aujourd’hui les réalités ont du mal à se faire admettre.

Parmi ces trumpistes inconsolables, on s’étonne encore plus de voir des personnes qui se déclarent chrétiennes. Le point important à leurs yeux, disent-elles, c’est que Trump aurait été "le plus pro-vie de tous les présidents américains". C’est vrai surtout si l’on s’en tient aux mots : plus la présidentielle approchait, et plus Trump en rajoutait dans les discours pro-vie, pour s’assurer, croyait-il, l’électorat protestant évangélique et l’électorat catholique. Mais il avait quand même posé un acte, en nommant une juge catholique pro-vie à la Cour suprême peu de semaines avant la présidentielle – contre la tradition américaine voulant qu’aucune nomination importante n’ait lieu à ce moment-là… Trump tenait en effet à avoir une majorité de juges républicains à la Cour, au cas où elle aurait à départager les deux rivaux de la présidentielle.

Or que s’est-il passé ? Quand Trump, battu en voix et en grands électeurs par son adversaire, s'est mis à bombarder la Cour de plaintes en fraude pour faire annuler le scrutin, elle a repoussé toutes ses plaintes. Elle aurait pu tenter de maintenir Trump à la Maison Blanche. Mais elle ne l’a pas voulu. Et c’est une Cour à majorité républicaine, chrétienne et pro-vie…

Si ces juges ont choisi de repousser Trump, c’est qu’ils avaient de solides raisons. D’abord les plaintes de Trump ne reposaient sur aucun fait réel. Par ailleurs, ces juges sont, eux, vraiment chrétiens : ils ont une conscience droite et un regard lucide. Ils ne tournent pas le dos aux réalités, même quand elles ne servent pas leurs préférences politiques. Donc ils étaient obligés d’admettre que les actes de Trump pendant quatre ans avaient trop souvent été à l’opposé de ce qu’un chrétien appellerait une 'bonne politique'. Et c’est la raison pour laquelle ils ont choisi, en conscience, de dire non à ce mauvais perdant.

Alors : aucune raison, pour des catholiques français, de jouer à être plus chrétiens américains que des juges chrétiens américains ! >>