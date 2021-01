Biden dans une Amérique fracturée (et les milieux catholiques sont aussi fracturés que les autres)

Une partie des catholiques US (les Trump widows*) demandent le feu du ciel sur Biden à cause de certains points. L'autre partie des catholiques US, avec le pape, encouragent d'autres points du programme Biden... Mon édito du lundi matin à RCF, son et texte :

https://rcf.fr/la-matinale/joe-biden-et-l-amerique-divisee

<< Voilà donc Biden dans le bureau ovale : attelé, dit-il, à la tâche de réunifier les esprits après ces quatre années où l’on aura tout fait pour envenimer les divisions... Il a débuté par un beau discours d’investiture, ouvertement chrétien ; dans ce discours le nouveau président a cité saint Augustin. C’était aller plus loin que les références américaines habituelles à un Dieu un peu vague.

Ce langage de guérison a fait bon effet dans une Amérique endolorie. Mais il n’a pas réunifié les catholiques américains. Dans leurs médias, les catholiques sociaux ont applaudi ce qu’ils ont appelé “le discours présidentiel le plus chrétien depuis les origines”… Mais d’autres sites catholiques, qui avaient milité pour Trump, ont hué le discours de Biden en l’accusant d’hypocrisie puisque par ailleurs le nouveau président ne s’oppose ni à l’IVG ni au LGBT. Et nous revoilà devant le problème du verre à moitié vide ou à moitié plein : ou bien soutenir ce qu’il y a de positif chez Biden pour les questions sociales (dont parlait son discours) ; ou bien ne pas tenir compte de cet aspect social parce que, sur d’autres choses importantes, il y a chez Biden des attitudes contraires aux préconisations de l’Eglise… Les milieux catholiques se divisent là-dessus.

Et la division remonte haut ! Une fraction des évêques américains (dont leur président actuel) ont choisi la posture négative, en publiant avant la cérémonie un texte hostile à Biden. Mais le pape François, au même moment, envoyait à Biden un message pour l’encourager à agir pour la paix et la justice… Pour comprendre la profondeur de ce clivage, et connaître la vraie nature des forces qui agitent en ce moment le monde catholique aux Etats-Unis, il faut lire ou relire le livre de Nicolas Senèze Comment l’Amérique veut changer de pape, paru chez Bayard en 2019. Les réponses qu’il donne indiquent un malaise dont les causes sont surtout politiques : car la trumpisation des esprits a touché non seulement les questions raciales ou environnementales, mais la religion aussi**. L’Esprit Saint aura du travail. >>

__________

* Trump widows, les "veuves Trump" : plaisanterie US sur les partisans inconsolables du vaincu. Exemple : le groupe de médias audiovisuels et en ligne EWTN.



** Le phénomène agit aussi en France : nos propres agités bergogliophobes sont aussi des partisans de la politique intérieure de Trump, attitude étrange de la part de gens qui ne sont pas citoyens des Etats-Unis.

Timothy R. Busch, catho-trumpiste de choc (Napa Institute)