'Le Monde' contre Xavier Gorce : le néo-moralisme est encore plus étroit (et plus hâtif) que l'ancienne morale

Ci-dessus le dessin de Xavier Gorce (dans Le Monde) qui a déchaîné sur les réseaux "sociaux" la fureur des amis de l'industrie biotech. Fureur qui a mené la nouvelle directrice du Monde, Caroline Monnot, à désavouer le dessinateur :

Xavier Gorce est depuis dix-huit ans, dans Le Monde, l’auteur de la série Les Indégivrables, qui ironise sur l’air du temps à travers des personnages de manchots antarctiques (d’où le nom de la série). Xavier Gorce n’a pas de "ligne". Il moque équitablement les uns et les autres, avec une intelligence rare à notre époque de sectaires. Le 19 janvier, le dessinateur publie le croquis ci-dessus. Sa cible est évidente : ce sont les imbroglios néo-familiaux d’aujourd’hui. (On les sait en fabriqués en partie par l’industrie privée biotech et sa superstructure idéologique, le transsexualisme).

Aussitôt “les réseaux sociaux”, ou plus exactement quelques dizaines de militant.e.s 1, bombardent Le Monde de leur fureur : “La transphobie détruit des vies. Xavier Gorce la banalise, le Monde le relaie… La culture du viol et de la pédocriminalité détruit des vies. Xavier Gorce en fait son beurre, le Monde relaie…” etc.

Le dessin de Gorce ne véhicule évidemment pas la transphobie (?) ni la culture du viol et de la pédocriminalité, et la plupart des furieux doivent s’en rendre compte. Mais ils mènent une opération d’agit-prop. Immédiatement couronnée de succès…

Car la nouvelle directrice de la rédaction du Monde donne raison aux furieux, et tort à Xavier Gorce. Dans un message publié en urgence sur le site du journal, elle déclare : “Ce dessin peut en effet être lu comme une relativisation de la gravité des faits d’inceste, en des termes déplacés vis-à-vis des victimes et des personnes transgenres. Le Monde tient à s’excuser de cette erreur auprès des lectrices et lecteurs qui ont pu en être choqués.”

Choqué lui-même de se voir lâché (avec autant d'empressement) par son journal, Xavier Gorce démissionne alors du Monde, après avoir tweeté : “La liberté ne se négocie pas”, et expliqué au Point : “Je regrette d’avoir à le préciser, mais pour moi, le rire n’a pas à répondre aux impératifs de la morale ou de l’émotion… Si on ne doit plus rire des situations douloureuses, je ne vois pas de quoi on va pouvoir rire dans les dessins de presse des années à venir.” Mais si, on ne le voit que trop : à la une du Monde, avec les dessins d’un Plantu trop niais pour choquer quiconque.

Constatons que la même idéologie dominante pousse le politico-médiatique à : 1. interdire aux caricaturistes intelligents de plaisanter les nouveaux tabous sexuels, 2. mais applaudir Charlie Hebdo, qui s'acharne, lui, à ridiculiser de façon inhumaine la douleur d’autrui ; cf. son dessin de couverture sur les morts de l'attentat de la gare de Bruxelles en 2016 ! Néo-moralisme dans un domaine, amoralité dans un autre domaine. Sacralisation de la caricature dans un cas, diabolisation dans un autre cas... Incohérence des politiques ? ou cohérence sous-jacente ?

Laissons le dernier mot à l’association des victimes de l’inceste, qui ne donne pas raison à Mme Monnot : “Ne nous trompons pas de cible. Le cœur du problème, c’est la lutte contre la loi du silence qui entoure l’inceste et contre l’impunité judiciaire pour les agresseurs. Ce n’est pas un dessin de presse.”

___________

* Usage ironique de l'écriture inclusive… (si quelqu’un n'avait pas compris).