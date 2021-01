Vaccins : le nouvel échec des gouvernants français

La légèreté verbeuse des gouvernants scandalise les populations. Et un député de la majorité dénonce la désindustrialisation pharmaceutique française par un capitalisme aveugle... Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

<< L’affaire de la vaccination tourne au psychodrame national. D’abord le gouvernement a eu peur de la fraction de l’opinion qui était anti-vaccin. Puis il a eu peur de l’autre fraction, celle qui attendait les vaccins avec impatience ; d’où un zigzag : l’Elysée et Matignon ont annoncé qu’on allait vacciner à tour de bras. Mais ça déclenche aujourd’hui un nouveau malaise : comme dit le généticien et député Philippe Berta, « on a créé une envie de vaccination sans avoir les moyens d’y répondre ».

Pourquoi n’avait-on pas les moyens ? Pour toute une série de raisons :

► primo, les vaccins arrivent en petites quantités ;

► secundo, les vaccins Pfizer et Moderna exigent d’être conservés à moins 70 °, ce qui empêche de les distribuer largement ;

► tertio, le gouvernement français a attendu le dernier moment pour s’organiser, alors que le gouvernement allemand planifiait tout depuis trois mois ;

► quarto, l’organisation se passe à la façon habituelle : c’est-à-dire dans le centralisme parisien, sans trop se soucier du concret, et avec les déficiences d’informations et d’informatique qui caractérisent notre administration centrale (sauf Bercy, naturellement).

Pour les vaccins, on peut penser que les choses vont s’améliorer au fur et à mesure – autre habitude française.

Mais il y a une leçon que l’on peut tirer tout de suite, parce qu’on avait déjà commencé à la tirer dès la pénurie des masques… Je cède la parole au député généticien Berta :

“Au fil des décennies, la France s'est totalement déshabillée de certaines activités. Depuis les années 1980, quand je rentre dans un laboratoire de recherche, si je regarde les outils utilisés que ce soit les appareils, les consommables comme les réactifs, il n'y a plus de made in France… On s'est créé une dépendance totale vis-à-vis de l'étranger que ce soit pour les masques, pour produire des machines à PCR et bien sûr, pour les médicaments. Je rappelle que bien avant la pandémie nous avons été quelques-uns à nous insurger contre la délocalisation de la production des actifs pharmaceutiques et de leurs assemblages en Chine et en Inde. On vient de le payer.”

Et le député conclut : “J'espère que cette pandémie aura permis de faire comprendre aux responsables politiques et aux décideurs économiques que la santé est une priorité sur laquelle on ne transige pas et que, dans ce secteur, l'on doit pouvoir garantir à notre population une souveraineté a minima à l'échelle européenne, voire à l'échelle nationale.”

Parions que cet enjeu-là sera l’une des clés de la présidentielle de 2022. >>