Biden et le virus des divisions à l'américaine

.

<< Dans un peu plus de 48 heures Joe Biden sera installé à la Maison Blanche : souhaitons pour les Américains que la cérémonie se déroule bien. Souhaitons à Biden de pouvoir aider l’Amérique à guérir de son virus de guerre civile.

Mais souhaitons-nous, à nous-mêmes, de ne pas importer ce virus-là en France.

Nous avons pris l’habitude de croire que tout ce qui se passe aux Etats-Unis doit se produire chez nous. Inondés de séries américaines à la télévision, nous avons des réflexes d’imitation : un juge français me racontait l’autre jour sa surprise à l’audience en entendant le prévenu lui répondre poliment : “Oui, Votre Honneur”.