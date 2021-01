Mme Delsol s’excusera peut-être ce soir

Invitée à 20h35 de l’émission de théologie de la chaîne KTO, Chantal Delsol aurait là l’occasion (tardive) de faire amende honorable pour son attaque de 2016 – assez grossière – contre les données scientifiques et contre Laudato Si’ :

Figure intello du micromilieu libéral-de-droite avec Pierre Manent (cf. note d’hier), Rémy Brague et Jean-Robert Pitte, Mme Delsol est comme eux hostile au pape, mais passe en France pour représenter la pensée catholique : ce qui est un paradoxe. La voilà invitée ce soir à une émission théologique, celle de l’excellent Régis Burnet sur KTO, pour livrer au public... “une analyse du monde qui vient” et des “clés de lecture de la société et de la vie politique actuelle”. On peut se demander si cette analyse et ces clés de lecture feront écho aux préconisations économiques et socio-politiques de l'Eglise, ou si Mme Delsol nous assènera les opinions de son clan intellectuel – qui refuse, au nom de ses propres vues économiques et politiques, de suivre le successeur de saint Pierre.

Le pire n’est pas toujours sûr. Peut-être Mme Delsol (de l’Académie catholique de France) a-t-elle évolué ces derniers temps. Peut-être réalise-t-elle maintenant l’aberration que constituent, par exemple, ses attaques contre Laudato Si’ et son ignorance de données scientifiques, dans sa préface de 2016 au livre de Frédéric Rouvillois La Clameur de la Terre 1 ? Extraits, avec en rouge des éléments de réponse :

<< Cette encyclique m’apparaît parfois bien approximative. On aimerait mieux ne pas entendre dire imprudemment que la disparition des espèces est essentiellement due à l’homme (elle a toujours existé et fait partie de la nature elle-même)… >>

[ Mme Delsol ignorait-elle en 2016 le rôle de notre actuel mode de vie dans l’extinction actuelle des espèces, rôle que pourtant les rapports scientifiques établissaient déjà ? Ou leur tournait-elle le dos volontairement, nier ces choses faisant partie de la posture générale des libéraux-de-droite ? Mais elle a peut-être eu connaissance en juin 2020 du rapport de la revue PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES : ce qui a peut-être été son chemin de Damas. Auquel cas elle fera peut-être amende honorable ce soir…D’autant qu’elle doit aussi présenter des excuses au public catholique pour avoir accusé le pape – sur ces questions – d’avoir “dit imprudemment” ce qu’il a, en fait, écrit scrupuleusement après avoir consulté les experts. Scrupules et consultations que Mme Delsol ferait bien d’imiter. ]

<< N’est-il pas bien téméraire d’affirmer que puisque la catastrophe écologique dépend de l’homme, celui-ci peut alors l’arrêter ? Je me demande si ce n’est pas encore du prométhéisme que de nous prêter le pouvoir de sauver la planète… >>

[ Si c’est du “prométhéisme” que de changer un système économique qui est une structure de péché, alors toutes les préconisations des encycliques sociales depuis Léon XIII sont “prométhéennes” ! L’accusation de prométhéisme, qui vise en fait toute la doctrine sociale, est un leitmotiv des notables libéraux cathos pour lesquels le système actuel est une donnée naturelle indiscutable. ]

<< Le principe de précaution appauvrit encore [les pauvres], et de beaucoup, parce qu’il est compris à l’extrême… >>

[ Vitupérer les “excès” du principe de précaution (alors qu’il est à peine appliqué en France : cf. glyphosate) est un autre leitmotiv des notables libéraux. Mme Delsol joue ici le rôle d’orateur du clan. ]

<< D’un point de vue philosophique, je suis fâchée de voir l’écologie prétendre servir d’argument contre l’IVG : “la défense de la nature n’est pas compatible non plus avec la justification de l’avortement” (Laudato Si’, 120). L’attitude de respect général de la nature correspondrait au respect de tous les humains. Quel salmigondis. Toutes les civilisations anciennes respectaient la nature, et toutes, sauf le judéo-christianisme, se débarrassaient des bébés superflus… La légitimation de l’avortement est un signe de retour du paganisme, avant l’humanisme judéo-chrétien. Cela n’a rien à voir avec la civilisation du déchet. C’est léger, et contre-productif, d’évoquer l’avortement à tout propos et hors de propos… >>

[ 1. Mme Delsol ne supporte apparemment pas que le pape voie le lien entre l’IVG de masse et le type de société instauré par le matérialisme mercantile, stade suprême du capitalisme libéral. Elle semble ne pas vouloir non plus que le pape en appelle à la conscience générale des peuples, plutôt que de laisser la critique de l'IVG de masse aux seules “marches pour la vie”, qui ne groupent que des chrétiens ! 2. Pour nous convaincre que ce pape est “léger” d'incriminer la société actuelle, elle affirme que “toutes les civilisations anciennes respectaient la nature”… Ce qui montre seulement qu’elle n’a pas lu Platon se plaignant du déboisement de l’Attique par les chantiers navals, ou Aristote demandant que l’on nomme des fonctionnaires pour protéger les forêts).

Grossièreté péremptoire envers le pape, lacunes historiques, rejet des sciences du vivant : ce texte de Mme Delsol respirait donc le parti-pris politique sous couleur de "catholicisme" bergogliophobe. On est curieux de savoir si elle tentera ce soir d’effacer l’ardoise.