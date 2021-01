Piètre prestation de Pierre Manent contre le pape

Pierre Manent à une université d'été de la MPT Ce matin à France Culture, le philosophe Pierre Manent, invité d'Alain Finkielkraut, re-fulminait une philippique mal fondée contre l'auteur de l'encyclique Fratelli tutti :



Obsédée par les migrants, ulcérée d’entendre le pape traiter ce sujet autrement qu’elle, une certaine droite piétine dans sa rancune. On avait vu les insultes de Mme Delsol1 envers l’encyclique Laudato Si’. Voici ce matin M. Manent contre l’encyclique Fratelli tutti. Conservateur des théorèmes du libéralisme de droite, ce grand notable montre une incompréhension de ce qu’implique la foi chrétienne... bien qu’il appartienne à l’Académie pontificale des sciences sociales, et que l’Académie française lui ait décerné le prix Lustiger en 2016 ! Les apologistes de “la civilisation chrétienne” ne sont pas toujours en phase avec l’Evangile.

L’émission2 portait donc sur Fratelli Tutti. M. Manent ne veut voir dans cette encyclique qu’une application aux migrants de la parabole du bon Samaritain (Luc 10,15-25), ce qui est une lecture faussée. Sur cette fausseté il bâtit six contresens : 1. le pape n’aurait rien compris à la parabole (qui, dit-il, n’aurait pas pour objet notre devoir d’être le prochain d’autrui) ; 2. influencé par “Rousseau”, le pape remplacerait la foi par la charité ; 3. ce remplacement serait de sa part le symptôme d’un abandon de “la centralité du Christ” ; 4. le pape réduirait ainsi l’Eglise à une ONG humanitaire ; 5. il nierait la souveraineté des Etats devant les migrants, ainsi que le rôle du politique et le droit des nations à persévérer dans l’être ; 6. Rome trahirait donc sa fonction de pôle spirituel des “Européens”.

Je n’oserais soupçonner M. Manent de n’avoir pas lu l’encyclique. Fait-il des contresens exprès ? Ce n’est pas impossible, puisque :

► son interprétation du bon Samaritain contredit l’explication de cette parabole par Jésus lui-même dans saint Luc… (“Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C’est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de même”). Sur l’encyclique, les six contresens de M. Manent sont trop flagrants pour ne pas être des déformations polémiques :

► nulle part le pape ne met la charité à la place de la foi ! (Soupçonner cela est typique de la mentalité des ultras, qui en accusaient déjà saint Jean XXIII et saint Paul VI) ;

► comment le pape oublierait-il “la centralité du Christ” ? Il la présente comme l’âme de toute action sociale des catholiques : §§ 277-278 et prière trinitaire de conclusion au § 287 ;

► “Transformer l’Eglise en ONG humanitaire” ? Le grief est aussi vieux que l’action sociale catholique : les libéraux en accusaient déjà saint Paul VI en 1966, et Mazarin reprochait quelque chose du même genre à saint Vincent de Paul en 1652. Cela dit, le pape ne prétend pas forcer les agnostiques ou les membres d’autres religions à reconnaître la centralité du Christ avant toute coopération sociale avec des chrétiens : il leur tend la main, et c’est la politique constante de l’Eglise depuis plus d’un demi-siècle. M. Manent s’en indigne comme d’une innovation ? Ça donne la mesure de la pensée libérale conservatrice ;

► M. Manent parle comme M. Zemmour quand il accuse le pape de nier aux Etats le droit d’avoir une politique envers les migrants. Cette accusation est fausse : Fratelli tutti dit le contraire, §§ 38 à 40 reproduits ci-dessous en note ;



. ► acccuser le pape argentin de “passer sous silence le fait national”, c’est montrer une regrettable ignorance. Non seulement le pape en parle depuis longtemps (cf son livre La patrie est un don, la nation est un devoir, Parole et silence), mais sa “théologie du peuple” est une théologie du fait national et de sa juste voie pour persévérer dans l’être ! Cf. Juan-Carlos Scannone s.j., Le pape du peuple, Cerf). Pour rejeter cette théologie il faudrait adhérer à une conception ethniciste de la nation. M. Manent n’en est tout de même pas à ces vulgarités. Mettons donc son accusation au compte d’une méconnaissance, et c’est décevant : M. Manent jusqu’ici n’avait jamais eu l’air d’ignorer quoi que ce soit.

► La clé de tout cela tient dans une idée qui revenait dans les propos de M. Manent : François trahirait “les Européens”… Un pape catholique devrait-il être le druide de l’Europe, le gardien d’une sorte de shintô du Vieux Continent ? C’est évidemment l’idée que s’en font les zemmouriens ; on regrette que M. Manent semble ne pas s’en défendre, car c’est une sottise navrante.

Je ne peux qu’inviter chacun à relire Fratelli tutti crayon en main. Cette vaste et riche encyclique n’a rien à voir avec ce qu’en disent de durs petits esprits – et quelques grands esprits bizarrement soucieux de leur plaire.



__________

1. Dans sa préface étrangement grossière au livre de Frédéric Rouvillois La Clameur de la Terre (2016).

2. La contradiction était portée par le philosophe Camille Riquier, de l’Institut catholique : seul des trois à situer Fratelli tutti avec exactitude. Mais qui, lui non plus, ne semblait pas connaître la pensée du pape sur le fait national…

Fratelli tutti, §§ 38, 39, 40

<< Beaucoup de personnes échappent à la guerre, aux persécutions, aux catastrophes naturelles. D’autres, à juste titre, « sont en quête d’opportunités pour [elles] et pour leur famille. [Elles] rêvent d’un avenir meilleur et désirent créer les conditions de sa réalisation ».

38. Malheureusement, d’autres « sont [attirées] par la culture occidentale, nourrissant parfois des attentes irréalistes qui les exposent à de lourdes déceptions. Des trafiquants sans scrupules, souvent liés aux cartels de la drogue et des armes, exploitent la faiblesse des migrants qui, au long de leur parcours, se heurtent trop souvent à la violence, à la traite des êtres humains, aux abus psychologiques et même physiques, et à des souffrances indicibles ». Ceux qui émigrent « vivent une séparation avec leur environnement d’origine et connaissent souvent un déracinement culturel et religieux. La fracture concerne aussi les communautés locales, qui perdent leurs éléments les plus vigoureux et entreprenants, et les familles, en particulier quand un parent migre, ou les deux, laissant leurs enfants dans leur pays d’origine ». Par conséquent, il faut aussi « réaffirmer le droit de ne pas émigrer, c’est-à-dire d’être en condition de demeurer sur sa propre terre ».

39. Et pour comble, « dans certains pays d’arrivée, les phénomènes migratoires suscitent des alarmes et des peurs, souvent fomentées et exploitées à des fins politiques. Une mentalité xénophobe de fermeture et de repli sur soi se diffuse alors ». Les migrants ne sont pas jugés assez dignes pour participer à la vie sociale comme toute autre personne et l’on oublie qu’ils ont la même dignité intrinsèque que quiconque. C’est pourquoi ils doivent être « protagonistes de leur propre relèvement ». On ne dira jamais qu’ils ne sont pas des êtres humains, mais dans la pratique, par les décisions et la manière de les traiter, on montre qu’ils sont considérés comme des personnes ayant moins de valeur, moins d’importance, dotées de moins d’humanité. Il est inacceptable que les chrétiens partagent cette mentalité et ces attitudes, faisant parfois prévaloir certaines préférences politiques sur les convictions profondes de leur foi : la dignité inaliénable de chaque personne humaine indépendamment de son origine, de sa couleur ou de sa religion, et la loi suprême de l’amour fraternel.

40. « Les migrations constitueront un élément fondamental de l’avenir du monde ». Mais, de nos jours, elles doivent compter avec la « perte du ‘‘sens de la responsabilité fraternelle’’, sur lequel est basé toute société civile ». L’Europe, par exemple, risque fort d’emprunter ce chemin. Cependant, « aidée par son grand patrimoine culturel et religieux, [elle] a les instruments pour défendre la centralité de la personne humaine et pour trouver le juste équilibre entre le double devoir moral de protéger les droits de ses propres citoyens, et de garantir l’assistance et l’accueil des migrants ». >>