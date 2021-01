Trump, l'émeute et les GAFA : sac de noeuds

Les géants du numérique contre Trump et Parler : duel entre deux avatars du Meilleur des mondes. Et questions insolubles... Mon édito à RCF, Radios chrétiennes de France :

<< Ouf, une autre actualité que les vaccins : les derniers jours de Trump à la Maison Blanche ! D’autant que (rebondissement) depuis 48 h Twitter, Facebook, Snapchat etc ont banni Trump, ce qui le prive de sa caisse de résonance. Motif de cette sanction : le discours incendiaire de Trump le 6 janvier, suivi de l’invasion du Capîtole par ses partisans pour interrompre le processus électoral. En plus, depuis le 7 janvier, Google, Apple et Amazon boycottent le réseau social conservateur Parler : le Twitter de l’ultradroite américaine. Pourquoi ? Parce que Parler a diffusé un déluge de messages d’internautes trumpistes approuvant l’invasion du Capitole... Alors Google, Apple et Amazon exigent que Parler mette en place une équipe de modération, sinon le boycott deviendra définitif.

D’où maintenant un débat intense aux Etats-Unis : que penser de cette attitude de ces géants du numérique, qu’on appelle les GAFA ?

Dire que les GAFA outragent la liberté d’expression, c’est sous-entendre qu’ils ont tort de s’indigner de l’affaire du 6 janvier : envahir le Parlement pour entraver l’élection présidentielle… Mais les GAFA ont-ils tort d’agir afin qu’on ne se serve plus d’eux pour des opérations pareilles ? Ça mérite réflexion.

D’un autre côté : on sent un certain malaise en voyant des géants privés controversés s’ériger en arbitre du civisme... Les laisser prendre du pouvoir sur les idées est sans doute dangereux pour le débat public.

Par ailleurs on peut s’étonner quand on voit que ceux qui veulent empêcher les GAFA d’avoir leur propre politique envers Trump, sont en économie des ultralibéraux pur jus, partisans (le reste du temps) de laisser les acteurs économiques, même géants, faire ce qu’ils veulent sans qu’on les freine en rien.

Enfin, on peut sourire quand on se souvient que Trump, qui se plaint aujourd’hui des GAFA, nous menaçait de sanctions, nous Français, parce que nous nous plaignons de ces mêmes GAFA qui ne nous paient pas ce qu’ils nous doivent ! Dès qu’on oublie un peu le Covid, on trouve des occasions de s’amuser. >>