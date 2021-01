L'émeute de Washington et la dissociété globale

Le chaos semé à Washington hier par Donald Trump n’a rien pour surprendre. Et ne restera pas un monopole américain :

M. Macron s’est trompé en déclarant : “ce qui s’est passé n’est pas américain”. Aux Etats-Unis le fanatisme violent est récurrent, depuis plus de deux siècles, même s’il y a de l’inédit dans une éviction de sénateurs par des émeutiers.

Mais l’assertion de M. Macron est vraie aussi, dans la mesure où certains aspects de l’explosion d’hier ne sont pas seulement américains.

La forme nouvelle de fanatisme popularisée par M. Trump vient d’un processus de mentalité collective lié au système économique, qui guette donc toutes les sociétés occidentales globalisées.

Les émeutiers d’hier après-midi disaient “mon Amérique”, “mon président” et “ma démocratie” : une démocratie qui serait réservée à ceux qui réagissent comme moi, un pays qui serait peuplé de gens qui me ressemblent, donc un président qui serait l’émanation de mes fantasmes. Des fantasmes que moi et les miens ne saurions partager avec les autres, ceux-d’en-face diabolisés à mort… Ainsi le débat démocratique est remplacé par le choc des incommunicables. Ce qui est vrai pour moi et les miens ne l’est que pour nous. C’est notre storytelling comme disent les publicitaires, notre “vérité alternative” comme dit M. Trump ; à la fin c’est un drapeau de guerre civile.

Mais n’y a-t-il pas un écho de cela aujourd’hui dans le langage des médias français, quand ils demandent à l’interviewé(e) non plus “sa version des faits”, mais “sa vérité” : comme si la vérité, comme la réalité, était variable selon les individus ! Le résultat, ce sont les dialogues de sourds des débats de nos chaînes dites d’information continue.

D’où est venue cette incapacité à débattre ? Quarante ans de consumérisme commercial envahissant et de fabrication de besoins illimités ont installé l’idée que la réalité objective n’existe pas, n’a pas de consistance propre ; que seule existe l’idée qu’on s’en fait, ou plutôt l’idée que le marketing nous en donne pour nous créer des besoins. Ainsi ont été disqualifiées progressivement toutes les normes correspondant à des réalités objectives, pour que la création de besoins devienne sans aucune limite... Inféodé au commercial, le politique est devenu son facilitateur*, serviteur non plus du bien commun (notion objective donc rejetée) mais de tous les fantasmes. D’où l’émiettement des républiques en puzzles de communautarismes. Et la scission croissante de la société entre sectarismes, version politique du cloisonnement commercial en segments de marché... Ces sectarismes ne reposent pas sur des analyses politiques mais sur des fantasmes irrationnels : ils ne peuvent donc s’exprimer que dans l’affrontement, et au bout du compte dans la dissociété et la violence anarchique. C’est ce qu’on vient de voir à Washington. N’imaginons pas que l’Europe soit immunisée : ici aussi, la dissociété est en marche.

* sauf en cas d’épidémie : ce qui est encore exceptionnel (pour l’instant).