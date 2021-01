Epiphanie : la fête de la grande rupture des habitudes

La mystique devant la politique : les mages face à Hérode

Après Noël (discret événement surnaturel pour un public de petites gens), la rencontre de l'Epiphanie défie les puissants et les routiniers – comme le souligne Hans Urs von Balthasar :

<< L'évangile décrit la venue des astrologues païens qui ont vu se lever l'étoile de la rédemption et l'ont suivie. Dieu leur a adressé une parole par un astre inhabituel au milieu de leurs constellations habituelles. Cette parole les a émus et mis en mouvement. Mais Israël, habitué à la parole de Dieu, est devenu sourd à de telles paroles de révélation : il ne veut pas se laisser troubler dans le cours habituel de ses dynasties (ainsi souvent l'Eglise, quand, par un saint, un message inattendu la dérange)... Posée hier ou aujourd'hui, la question naïve de ces étrangers – "où est le roi qui vient de naître ?" – crée embarras et même effroi. Chez Hérode la conséquence sera un projet meurtrier prudemment voilé. Quant aux astrologues, guidés par l'étoile, ils parviennent à leur but, rendent hommage à l'Enfant, et s'esquivent conduits par la providence de Dieu sans être inquiétés. L'événement est symbolique : il annonce l'élection des païens ; plus d'une fois Jésus trouvera chez eux une plus grande foi qu'en Israël. Souvent ce sont des convertis (rarement souhaités) qui montrent à l'Eglise des voies nouvelles et fécondes, cf. Actes 9:26-30.



"Tous les gens de Saba viendront" : Isaïe dans la première lecture exhorte Jérusalem à resplendir maintenant, alors qu'elle ne veut pas reconnaître son Sauveur, "car elle vient ta lumière". Jérusalem n'a pas de lumière en elle-même, bien qu'elle croie en avoir une ; elle doit voir des peuples venir non à elle, mais à cette lumière. Et ce n'est que dans cette lumière qu'elle pourra se rassembler à nouveau elle-même et sortir de sa dispersion fatale : non plus en se fermant aux peuples "d'au-delà des mers", des pays les plus lointains, mais uniquement en s'unissant à eux. Ce qui se rassemblera là sera un nouveau peuple, "l'Israël de Dieu"... >>