Vaccination : Macron rate encore son effet waouh

Capture d'écran : Olivier Véran vire de bord en urgence Le pays n'est plus gouverné par des politiques mais par des communicants... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Bonne année ! Et franchement, en écoutant les informations ces jours-ci, le vœu que l’on fait pour 2021 est que le débat public renoue avec un bon vieux principe un peu oublié : le principe de RÉALITÉ. Vous savez : celui qui voudrait que l’on ne parle que pour dire des choses correspondant au RÉEL… Apparemment aujourd’hui on en est loin.

Par exemple le problème des vaccins. La moitié des Français n’ont pas l’intention de se laisser vacciner. L’autre moitié des Français s’indignent de la lenteur de la vaccination. Fin décembre les anti-vaccin parlaient plus fort. Le gouvernement a donc pris peur : d’où le discours hyper-prudent du chef de l’Etat le soir du réveillon ; il promettait qu’on irait lentement, qu’on nous demanderait solennellement notre avis, etc. On a même annoncé, malgré le destin malheureux de la convention citoyenne sur le climat, la création d’un “comité de citoyens tirés au sort” pour parlementer sur les vaccins.

Mais ensuite, on apprend que l'Allemagne fait le contraire : elle vaccine à tour de bras, par centaines de milliers, dans des “vaccinodromes” hyper-organisés, à l’allemande ! Alors ici, au nom de l'autre moitié des Français (celle qui attend le vaccin avec impatience), l’opposition politique crie au scandale d’Etat, déclare que la France est la risée du monde, exige des vaccinodromes dans l’Hexagone, etc. Du coup le gouvernement vire de bord une fois de plus. Tempête à l’Elysée, semonce au ministre de la Santé, ordre d’enfoncer l’accélérateur ! Olivier Véran annonce que là, maintenant, la vaccination est en place, qu’elle va monter en puissance tout de suite et que ça va être formidable…

En quelques heures, la vaccination rapide (qui la semaine dernière n’était ni possible, ni souhaitable) serait donc devenue nécessaire et facile… C’est une volte-face. Elle veut créer ce que le globish de marketing appellerait un effet waouh. Est-ce réussi ? On n’en voit pas la preuve pour l’instant. Mais un autre effet est produit : dans les deux moitiés de l’opinion, les pro-vaccin et les anti-vaccin, beaucoup ont l’impression que le pays n’est pas gouverné par le politique mais par des communicants.

Qu’est-ce qu’un communicant ? Quelqu’un dont le métier est de remplacer les contenus par des emballages. Autrement dit, de zapper la question du bien-fondé d’une politique, pour la remplacer par un discours de vendeur. Il ne s’agit plus de gouverner concrètement : il s’agit de produire des effets psychologiques. Cette mode venue du commercial est installée depuis trente-cinq ans, et peut-être n’est-elle pas étrangère au fait que les citoyens ont perdu confiance dans leurs institutions.

Voilà pourquoi, en 2021, on souhaiterait voir la démocratie française renouer avec le principe de réalité. >>