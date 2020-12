Vigano ressurgit, en transes pré-schismatiques

Prête-nom des trumpistes du Napa Institute dans l’affaire du putsch raté contre le pape (2018), puis condamné en justice pour avoir spolié son propre frère (2019), l’ex-nonce Vigano aurait dû se cloîtrer. Non ! Il récidive, de trimestre en trimestre, tentant sans cesse d’attirer l’attention en signant des textes visiblement écrits par d’autres comme l’avait été le pamphlet anti-pape de 2018 :

Sa dernière publication nous est recommandée en France par un site d’ultradroite, évidemment. Il s’agit d’une interview de l’ex-nonce à LifeSite News, principal site US de l’opposition au pape 1. Vigano y lance des proclamations auprès desquelles rétrospectivement les prêches de feu Mgr Lefebvre (1905-1991) auraient l’air judicieux. Et comme l'ex-nonce a coutume de signer des pamphlets rédigés par d'autres que lui, on comprend que son effarante théologie – celle des plus sulfureux ultra-passéistes de 1850 – lui vient d'un milieu qui la professe encore, et auquel il s'est agrégé après la fin de sa carrière de diplomate du Saint-Siège.



D'où un invraisemblable vocabulaire, celui des épigones de l'abbé Barruel au XIXe, alimentant une rage incandescente. L'ex-nonce assure que le catholicisme est « profané » par « Bergoglio et sa cour », comme « toutes les fois » où « Satan s’est déchaîné contre l’Eglise du Christ » : c’est « la Révolution dans toutes ses nombreuses variantes » qui « confirme son essence luciférienne » ; un « esprit infernal » inspire l’Eglise depuis « la subversion de la liturgie » par Vatican II et les courtoisies de Jean-Paul II envers les autres religions ; et la subversion explose sous le “pontificat” (Vigano met le mot entre guillemets) d’un François “faisant évoluer la réforme liturgique dans une forme de culte païen qui implique la profanation systématique du Saint-Sacrement ». Une preuve ? « Le geste par lequel, à l’épiclèse lors de la consécration de la messe, Bergoglio recouvre chaque fois complètement le calice, le bloque de la main, comme pour empêcher l’effusion du Saint-Esprit ». Oui, vous avez bien lu. L’ancien ambassadeur du Saint-Siège à Washington croit que la consécration est une opération magique : un abracadabra qui ferait venir matériellement l’Esprit Saint dans le calice, dont Il devrait ensuite sortir pour se répandre dans les rangs des fidèles ! Que Son Excellence nous permette de lui dire qu’aux époques dont elle a nostalgie, le Tribunal du Saint Office de l'Inquisition [cachet ci-dessus] l’aurait envoyée en prison d’Eglise réfléchir un peu – sans préjudice de la suite... Au lieu d’accuser follement le pape d’adultérer « le rite que Notre Seigneur a enseigné aux Apôtres », Carlo Maria Vigano devrait lire le catéchisme. Celui du concile de Trente, par exemple.



Ne craignant pas d’affirmer qu’il fait nuit en plein jour, l’ex-nonce accuse aussi François de « théoriser que la fraternité entre les hommes peut être séparée de Dieu et de la mission salvatrice de l’Église ». Le pape dit exactement le contraire dans Evangelii gaudium, dans Laudato Si’ et encore dans son message du 1er janvier 2021 ! (qu’on lira ici demain)... Mais peu importe à Vigano : pour lui les paroles de « Bergoglio » sont négligeables puisque ce pape parle comme « l’Antéchrist »2, s’étant fait élire pour « détruire efficacement l’Eglise » ; et attendons-nous désormais à « entendre un jour Bergoglio dire que pour rester en communion avec lui nous devons accomplir un acte qui offense Dieu ». Ce jour-là, vaticine l’ex-nonce, « nous aurons la confirmation supplémentaire qu’il est un imposteur et qu’il n’a aucune autorité ». Autrement dit nous le proclamerons déchu. Sachant que pour les intégristes – donc maintenant Vigano – l’Eglise n’est pas semper reformanda mais nunquam reformanda (tout changement étant selon eux « un acte qui offense Dieu »), on comprend en lisant l’ex-nonce que le schisme ouvert ne tardera pas.

L’état mental de Vigano s’explique sans doute par le départ de son mentor, le président Trump ; départ qui désespère également le groupe de médias catho-libéral-conservateur EWTN… Mais une explication n’est pas une excuse.

______

1. 23/12/2020.

2. Comme le prétendait déjà un éditorial de La Nef.