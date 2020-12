Les mystères de 2021

Ultime semaine de l’année. Mon éditorial de ce matin à RCF :

https://rcf.fr/la-matinale/la-politique-en-2021-mysteres-et-boules-de-gomme

<< Bonjour ! A quatre jours du 1er janvier on a envie de bonnes nouvelles, mais concrètes et précises. Et là, problème : en 2021, les grands sujets (je ne parle pas du Covid) ont plutôt l’air d’énigmes enveloppées de mystères.

► Prenez le Brexit. Quatre ans de négociations débouchant sur un accord à l’arraché – et ça un 24 décembre, juste avant Jingle bells et O Tannenbaum : un miracle de Noël, à entendre Boris Johnson ou (dans un genre mieux coiffé) Mme von der Leyen. Mais Boris, le 24, nous a parlé d’un accord “de 500 pages”. Le 25 décembre, les télévisions ont dit : un accord “de 2000 pages”. Le 26 décembre, l’AFP dit : un accord “de 1246 pages” ! Et non seulement le texte mystérieux a commencé par changer de longueur selon la personne qui le regardait, mais son avenir réel nous échappe, comme dans le conte flamand la choucroute fantôme que l’on ne peut pas manger. Ainsi personne ne peut garantir à nos patrons de chalutiers que les Anglais respecteront l’accord… On ne sait pas qui arbitrera les conflits entre Londres et le continent… Etc. La coopération euro-britannique est-elle l’immortelle bouteille de champagne du capitaine Haddock, dans Le Crabe aux pinces d’or ? Nous le saurons aux prochains épisodes.

► Mais les autres sujets d’actu ne sont pas moins vaporeux ! Ainsi :

– la réforme des retraites : « en tête des priorités », selon le ministre de l’Economie. « Hors de question si la croissance n’est pas là », riposte le Medef…

– les élections régionales : reportées en juin à cause la deuxième vague du virus. Mais s’il y en a une troisième ou une quatrième ?

– la loi séparatisme : d’abord elle ne s’appelle plus comme ça. Ensuite le projet ne parle plus d’islamisme. Il ne renforce plus les pouvoirs des préfets. Etc. On verra bien de quoi les députés débattront, s’ils y arrivent avant l’été.

Bref : sur tous les sujets de perplexité, le moins qu’on puisse dire (selon la formule fétiche des télévisions) c’est que « le champ des possibles est ouvert ». On pourrait penser que c’est mieux que l’inverse. Mais on n’en est pas sûr. >>