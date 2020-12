Noël : l’union du Créateur avec sa propre création

Cette année le lien entre les générations manquera souvent à la fête. Mais les chrétiens croyants ont de quoi traverser l’épreuve sans déprimer ! Ma chronique de ce matin à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

https://www.radiopresence.com/emissions/societe/actualite/l-air-du-temps/article/l-air-du-temps-du-23-dec

<< Noël est une fête de famille, l’un des rares moments de l’année qui rapprochent les générations depuis toujours… (si l’on vit ce moment dans l’esprit de la fête : je parle ici du véritable esprit, pas du non-sens commercial qui déforme tout). Cette année, les familles croyantes, comme toutes les autres, ressentiront donc une peine de cœur. Quelque chose d’important – le lien des générations – manquera physiquement à ce Noël de 2020. Le Noël des familles n’échappera pas aux mesures sanitaires : il sera bridé, limité en nombre de convives. Pour respecter le civisme sanitaire, les grands-parents et les petits-enfants ne pourront pas réveillonner ensemble... Ni déjeuner ensemble le 25 décembre... Oui, ce sera pour tous une peine de cœur.

Mais ce qui reste présent pour les chrétiens croyants, c’est ce qui fait que chaque année Noël réunit en principe les générations. C’est le sens, naturel et surnaturel, de cette fête : la célébration d’un événement historique et spirituel sans équivalent, et qui sera toujours actif dans les âmes et les consciences. Même si les générations sont plus ou moins séparées ce jeudi et ce vendredi, les familles croyantes seront unies par l’esprit dans ce qu’il y a de plus profond à Noël.

Et en cela les croyants ont, si j’ose dire, la meilleure part. Ils ont de quoi traverser l’épreuve sans déprimer.

Bien sûr je ne suis pas en train de vous dire que la foi chrétienne serait un confort moral ! c’est tout sauf ça, nous le savons : c’est une révolution personnelle permanente, une quotidienne mise en question de nos réflexes et de nos idées toutes faites. Et de cela le pape François est la voix, et ça ne lui fait pas que des amis ! Raison pour nous de le soutenir par l’esprit, et de profiter de ce qu’il nous dit. Le 1er janvier, par exemple, dans le message pontifical pour la journée mondiale de la paix, le pape va notamment rendre hommage à tous ceux qui se dévouent dans la lutte contre la pandémie. Et cet hommage, comme la fête de Noël, est à la fois naturel et surnaturel :

– le pape demande, je cite, « aux responsables politiques et au secteur privé qu’ils adoptent les mesures appropriées afin de garantir l’accès aux vaccins et aux technologies nécessaires contre la Covid-19, pour assister les malades et tous ceux qui sont plus pauvres et plus fragiles » ;

– e t en même temps, il proclame que la vocation de soigner les maladies humaines a pour origine la relation de l’homme avec son Créateur, avec la nature et avec ses semblables.

Comme disaient nos anciens, ne séparons pas ce que Dieu a uni. Et Noël est la fête de l’union la plus inouïe, celle du Créateur avec sa propre création.

Alors : joyeux Noël ! >>