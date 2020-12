Le difficile Noël des étudiants français

Mon éditorial à RCF ce matin :

Noël arrive dans un moment difficile à vivre pour beaucoup. Un ami professeur d’université reçoit ce mail d’une étudiante atteinte par la covid : « Je n’ai pas fait de "fête étudiante" comme pouvait l’affirmer notre ministre. Les seuls endroits où je me rendais étaient la faculté et mon lieu de travail. Après avoir contracté la covid qui m’a causé beaucoup de retard et de fatigue, et avec l’organisation hasardeuse de la fac pour gérer la situation sanitaire, j’ai fini par être totalement démotivée et par décrocher. »

Elle témoigne : « Le tiers des étudiants sont en dépression, certains ne peuvent plus se nourrir et d’autres ont perdu leur logement. Les aides de la fac sont très peu faciles à obtenir. Quand j’ai eu la covid, j’ai contacté le service de santé de la faculté : mais comme beaucoup j’ai eu le sentiment que je les dérangeais… » Elle ajoute : « Je tiens à vous dire que vous êtes l’un des seuls qui a su faire attention à ses étudiants en organisant un partiel avec un délai plus long, et je vous en remercie, car malgré de nombreuses pétitions, lettres ou rencontres, nos doyens ne sont pas disposés à nous écouter… » Et l’étudiante termine par cette phrase terrible : « Ce sont encore les plus favorisés qui vont réussir, car ils ont les moyens d’achever correctement leur année lors de cette crise… »

Que pouvons-nous dire à cette jeune fille ? Et à tous les étudiants de première année qui disent : « Je n’ai pas eu le temps de prendre le rythme avant le reconfinement, c’est trop compliqué à rattraper en distanciel, je suis paumé, j’ai décroché… » ? Et à ceux qui disent : « Je me sens seul, je ne connais personne » ? Ces jeunes font partie des plus angoissés, dans une France déjà angoissée : comment leur souhaiter malgré tout un joyeux Noël et une bonne année ? En leur souhaitant de pouvoir vivre en 2021 ce qu’ils auront manqué en 2020.

Et aux officiels, que dire ? Ce que dira le pape dans son message du 1er janvier : « L’université et les autres acteurs importants de l’éducation sont appelés à véhiculer un système de valeurs fondé sur la dignité de chaque personne et les droits fondamentaux qui en dérivent. »