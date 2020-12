Le virus, les charlatans et les "chaînes d'info"

Comment mettre fin à la maltraitance de l'actualité par les chaînes "d'info" ? Ma chronique à Radio Espérance :

<< Je suis journaliste depuis toujours, mais ça ne m’empêche pas de comprendre les critiques qui s’élèvent contre certains médias. Ou plutôt contre une certaine façon de traiter l’actualité, ou de la maltraiter. Je dirais même plus : c’est parce que je suis journaliste depuis toujours, que je déplore, moi aussi, la façon dont aujourd’hui on maltraite l’actualité. Surtout dans une période aussi anxiogène que celle de l’épidémie actuelle ! Celui qui s’en indigne en ce moment, c’est l’immunologiste Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique. Invité de RTL l’autre soir, il s’en est pris non pas à RTL mais aux médias, dit-il, qui invitent des « farfelus » (charlatans à ses yeux) pour fabriquer de faux problèmes à propos du Covid-19, lequel est déjà bien assez compliqué pour qu’on ne vienne pas en plus l’assaisonner de fariboles. Selon le médecin, je cite : « Ces chaînes ne font plus de l’information, mais créent du débat pour faire du buzz et du fric. » Et le médecin a saisi le CSA pour lui demander de faire quelque chose.

Le Pr Delfraissy n’avait nommé personne. Mais des responsables d’une des chaînes se sentent visés par l’accusation d’inviter des charlatans – et, non sans maladresse, se désignent eux-mêmes en publiant une protestation ! Affirmant que la déclaration du Pr Delfraissy les « choque » et leur fait « peur », ils accusent carrément le médecin d’entrer dans (je cite) « le grand complot » : un complot (je cite) de la « doxa sanitaire » pour faire taire, disent-ils, les « voix indépendantes »...

Que les voix des journalistes doivent être indépendantes, c’est l’idéal et je le partage. Mais il ne faudrait pas appeler « indépendance » ce qui ressemble en réalité à un business de la panique ambiante : on commence par fabriquer des inquiétudes supplémentaires, puis de fil en aiguille on finit dans le délire complet en affirmant que toute cette histoire d’épidémie est bidon et que le Covid « ne tue pas plus que la grippe ». Ce qui est absolument faux, comme le confirme le rapport scientifique de l’Inserm : en France, le covid tue AU MOINS TROIS FOIS PLUS que la grippe.

Donc choisissons bien nos sources d’informations. Ne croyons pas les raconteurs de balivernes qui font de l’argent avec des peurs factices et nous enferment dans des colères inadéquates. Et faisons que Noël 2020, le Noël des fidèles du Christ, soit pour tous la nuit de la paix du ciel venant bénir la terre. Fêter Noël sera difficile cette année parce qu’il faudra lutter contre la maladie, que le virus n’observe aucune trêve, et que le foyer familial n’est pas un abri hors-sol. Pour ma part je verrai mes enfants et mes petits-enfants en plein air, l’après-midi du 25 décembre, en commun accord avec eux ; j’aurais préféré une journée de Noël classique, mais aux grands maux les grands remèdes et l’amour familial est aussi chaud sous les arbres qu’au coin du feu. >>