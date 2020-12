"L'Evangile concerne le monde dans sa totalité"

Fin de l'Avent : les prophètes, Paul, et Hans Urs von Balthasar

2Samuel, 7:12.14a.16

<< Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : “Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur… Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils…>>

Saint Paul, lettre aux Romains, 16:25-27

<< À Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ – révélation d’un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la foi –, à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ : à lui la gloire pour les siècles. >>

Commentaire de Hans Urs von Balthasar :

<< Le temple que Dieu se construit ne s’achève que lorsque “toutes les nations” seront venues à la foi. C’est ce qu’annonce la fin de la lettre aux Romains. Cette construction finale est assurée par les chrétiens déjà croyants qui ne s’enferment pas dans leur Eglise, mais sont ouverts au mystère qui leur a été manifesté par Dieu et qui, se fondant sur le message des Ecritures qui le prédisent (elles parlent de David et de la Vierge), croient que l’Evangile ne se limite pas à l’Eglise mais concerne le monde dans sa totalité. Toujours le temple construit par Dieu renvoie, au-delà de lui-même, à une construction plus grande projetée par Dieu… >>