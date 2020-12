Message du pape sur le changement climatique

"Le moment est venu de changer de cap, ne volons pas aux nouvelles générations l’espérance d’un avenir meilleur" :



MESSAGE VIDÉO DU PAPE FRANÇOIS

SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

décembre 2020

<< La pandémie actuelle et le changement climatique, qui ont une importance non seulement environnementale, mais aussi éthique, sociale, économique et politique, affectent surtout la vie des plus pauvres et des personnes les plus vulnérables. De cette manière, ils en appellent à notre responsabilité de promouvoir, avec un engagement collectif et solidaire, une culture du soin, qui place au centre la dignité humaine et le bien commun. En plus d’adopter certaines mesures qui ne peuvent plus être différées, une stratégie est nécessaire pour réduire à zéro les émissions nettes. Le Saint-Siège s’associe à cet objectif, en agissant à deux niveaux:

D’une part, l’Etat de la Cité du Vatican s’engage à réduire à zéro les émissions nettes d’ici 2050, en intensifiant les efforts de gestion environnementale, déjà en cours depuis quelques années, qui permettent l’utilisation rationnelle des ressources naturelles telles que l’eau et l’énergie, l’efficacité énergétique, la mobilité durable, le reboisement et l’économie circulaire également dans la gestion des déchets. D’autre part, le Saint-Siège s’engage à promouvoir une éducation à l’écologie intégrale. Les mesures politiques et techniques doivent être associées à un processus éducatif qui favorise un modèle culturel de développement et de durabilité centré sur la fraternité et l’alliance entre l’être humain et l’environnement. Dans cette perspective, j’ai inauguré le Pacte mondial pour l’éducation, de façon à accompagner les écoles et les universités catholiques, fréquentées par plus de 70 millions d’étudiants sur tous les continents; et j’ai soutenu L'économie de François, par laquelle des jeunes — économistes, hommes d’affaires, experts en finance et dans le monde du travail —, promeuvent de nouvelles voies pour surmonter la pauvreté énergétique, qui placent le souci du bien commun au centre des politiques nationales et internationales, et qui favorisent la production durable également dans les pays à faible revenu, par le partage des technologies avancées appropriées.

Le moment est venu de changer de cap. Ne volons pas aux nouvelles générations l’espérance d’un avenir meilleur. >>