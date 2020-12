Hommage à John Le Carré (2)

Dans les années 1970, quand les guerres civiles armées par la CIA ravageaient l'Amérique latine, il disait : "Ce qu'il y a de pire après le communisme est l'anticommunisme”. Retour sur Le Carré comme grand témoin politique... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Une fois n’est pas coutume, parlons d’un écrivain. Celui-là n’est pas banal. C’est David John Moore Cornwell, alias John Le Carré, qui vient de mourir à Truro en Cornouaille après une longue carrière de romancier d’espionnage dont les best-sellers ont marqué nos imaginations : L’Espion qui venait du froid (1963, vingt millions d’exemplaires vendus), ou encore La Taupe en 1974, Les gens de Smiley en 1980, Le Tailleur de Panama en 1998… ou son testament politique de 2018 : L’Héritage des espions, aussi mal traduit en français (hélas) que puissant dans sa vision du déclin de l’Angleterre et de l’Europe actuelle.

Car Le Carré est aussi un grand témoin politique, et c’est en cela aussi qu’on peut lui rendre hommage. À travers un demi-siècle d’histoire, de la guerre froide aux impasses du Moyen-Orient et au monde de l’argent qui règne finalement aujourd’hui, ses quelque trente livres racontent, en intrigues fascinantes et complexes, la montée de l’absurde dans le monde occidental. D’abord pendant la guerre froide contre l’URSS : guerre claire dans ses objectifs au début, puis se décomposant au fil des années en opérations de plus en plus confuses et de moins en moins justifiables, entraînant souvent des effets contraires au but recherché et se soldant par de terribles dégâts humains : depuis les duels incompréhensibles entre services secrets, admirablement racontées par Le Carré, jusqu’aux carnages des guerres civiles et des dictatures sud-américaines armées par Washington dans les années 1970 et qui tuèrent à l’aveuglette des dizaines de milliers d’innocents, dont le saint archevêque du Salvador Oscar Romero. D’où le mot paradoxal de Le Carré dans ces années-là : "Ce qu'il y a de pire après le communisme est l'anti-communisme”.

Puis, à partir des années 1990, ses romans décrivent un autre degré de l’absurde : le monde entre dans l’empire de l’argent. Les Etats et leurs services secrets continuent à exister, mais ne savent plus très bien pourquoi. Les classes politiques se confondent avec la sphère financière. Des actions militaires sont réalisées par des armées privées. Et les méthodes de l’espionnage, y compris les pires, passent aux mains des multinationales comme le montrent les films de Hollywood.

Dans son avant-dernier roman, L’Héritage des espions, Le Carré fait dire à son personnage George Smiley : “En dehors d’affronter l’ennemi, si j’ai jamais été conscient d’une mission c’était envers l’Europe. Si j’ai eu un idéal hors d’atteinte, c’était de sortir l’Europe des ténèbres dans lesquelles elle se trouvait, pour l’emmener vers un nouvel âge de raison…” L’âge de raison qu’il faudrait atteindre, et la possibilité de l’atteindre, sont un autre débat. Mais c’est l’occasion de relire Le Carré : il fait revivre, comme dans un rêve obsédant et crépusculaire, l’univers qui nous a engendrés. >>